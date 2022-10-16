维州前新冠隔离设施将为受洪灾影响者提供紧急住宿

从明天起，位于墨尔本机场附近的一个前隔离中心将为受洪水影响的人们提供住宿。

VIC FLOODS

A woman is rescued from floodwater in Maribyrnong, Melbourne, Friday, October 14, 2022. Residents have been instructed to leave at Maribyrnong in Melbourne's inner west as hundreds of low-lying properties are under threat from major flooding. (AAP Image/Erik Anderson) NO ARCHIVING Source: AAP / ERIK ANDERSON/AAPIMAGE

多达250名受维州洪水影响的人将能够在墨尔本获得紧急住宿援助。

从明天起，位于墨尔本机场附近的米克勒姆（Mickleham）的一个前隔离中心将为人们提供住宿。

维州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）表示，使用该中心的人可以获得一日三餐，以及对他们身体和精神健康的支持。

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“这些社区仍然会有洪水，而且房屋在很长一段时间内都将不适合居住。因此，对一些人来说，来到米克勒姆并得到很好的照顾，在清理工作进行时、在水褪去时，能够专注于你的健康。时间将是非常重要的，特别是当我们看到越来越多雨水的时候。”

多个地区仍有洪水警告，包括Shepparton、Murchison、Echuca、Kialla、Mooroopna、Orrvale、Charlton、 Barnadown和Elmore。

周日，Shepparton古尔本河（Goulburn River）的水位达到接近12米的高度，预计很快将达到12.2米的峰值。

与此同时，新州沿海地区可能遭遇更多雨水。此际，更多雨水将降落至已经饱和的集水区。

气象局表示，今天，新州东海岸可能出现阵雨和暴风雨，而最近降水量最大的内陆地区预计将免于进一步暴雨袭击。

但另一个风暴系统将于周二在进入澳大利亚中部，预计到下周中 给东部各州带来大范围降雨和暴风雨。

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Published 17 October 2022 at 7:53am
Source: SBS