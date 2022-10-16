维州前新冠隔离设施将为受洪灾影响者提供紧急住宿

多达250名受维州洪水影响的人将能够在墨尔本获得紧急住宿援助。





从明天起，位于墨尔本机场附近的米克勒姆（Mickleham）的一个前隔离中心将为人们提供住宿。





维州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）表示，使用该中心的人可以获得一日三餐，以及对他们身体和精神健康的支持。





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“这些社区仍然会有洪水，而且房屋在很长一段时间内都将不适合居住。因此，对一些人来说，来到米克勒姆并得到很好的照顾，在清理工作进行时、在水褪去时，能够专注于你的健康。时间将是非常重要的，特别是当我们看到越来越多雨水的时候。”





多个地区仍有洪水警告，包括Shepparton、Murchison、Echuca、Kialla、Mooroopna、Orrvale、Charlton、 Barnadown和Elmore。





周日，Shepparton古尔本河（Goulburn River）的水位达到接近12米的高度，预计很快将达到12.2米的峰值。





与此同时，新州沿海地区可能遭遇更多雨水。此际，更多雨水将降落至已经饱和的集水区。





气象局表示，今天，新州东海岸可能出现阵雨和暴风雨，而最近降水量最大的内陆地区预计将免于进一步暴雨袭击。





但另一个风暴系统将于周二在进入澳大利亚中部，预计到下周中 给东部各州带来大范围降雨和暴风雨。





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