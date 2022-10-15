【生活杂志】澳大利亚两家公共媒体机构ABC和SBS有何异同？

ABC（澳大利亚广播公司）和SBS（特别广播服务公司）这两家广播公司在澳大利亚媒体中扮演着至关重要的角色。





ABC和SBS在塑造民族认同感、信息告知、娱乐和反映社区的文化差异方面发挥着重要作用。





虽然这两家广播公司都是由联邦政府资助的，但却是两家截然不同的公司。他们有自己的董事会，独立的议程，都享有不受政府影响的编辑独立性。





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ABC是澳大利亚最大的公共广播媒体，成立于1932年，当时是一家单一的广播电台。首个电视频道于1956年在悉尼和墨尔本开设，直到70年代末，随着卫星广播的引入，ABC才得以覆盖整个澳大利亚。





澳大利亚的另一个公共广播媒体是SBS。SBS成立的宗旨是“通过提供多语言和多文化的广播和电视服务，为一个更具凝聚力、公平和和谐的澳大利亚社会做出贡献”。





换句话说，SBS通过可靠的内容和新闻促进社会凝聚力，并有助于改善澳大利亚新移民的融入和适应能力。





SBS电视于1979年4月开始试播，在周日早上播放各种外语节目。1980年10月24日（联合国日）开始在悉尼和墨尔本播出。





SBS的成立基于这样一种信念，即所有澳大利亚人，无论其地理、年龄、文化背景或语言技能如何，都应该能够接触到高质量、独立、与文化相关的澳大利亚媒体，并能够参与公共生活。





这两家公共广播公司提供哪些广播和电视服务？他们可以信任吗？还有谁是其他的竞争对手？政府是否可以对两家公司进行干预？





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