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【生活杂志】伊丽莎白女王没驾照？也没护照？关于女王的你不知道的事

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英国女王伊丽莎白二世去世，享年96岁。 Credit: WPA Pool/Getty Images

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Published 25 September 2022 at 9:59am, updated 2 hours ago at 10:02am
By Mo Lin, Lu Jiao
Source: SBS

英国女王伊丽莎白二世的国葬仪式已于本周一在伦敦举行。特约记者焦璐要跟大家聊聊关于这位女王的鲜为人知的故事。

Published 25 September 2022 at 9:59am, updated 2 hours ago at 10:02am
By Mo Lin, Lu Jiao
Source: SBS
伊丽莎白二世，本名伊丽莎白·亚历山德拉·玛丽，曾任包括英国在内的英联邦国家的君主。

伊丽莎白二世共在位70年214天，是英国历史上在位时间最长的君主，也是有史以来在位时间最长的女性国家元首。

以下是关于这位女王的几件鲜为人知的故事。

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从未在学校上学

尽管女王精通外交、宗教、宪法历史和法律，但她从未“上过学”，也没有大学学位。女王和她的妹妹玛格丽特公主都是家庭教育的成功案例。

她们的老师是英国最好的家庭教师，其中包括后来成为伊顿公学教务长的Henry Marten。

女王的宗教课程是由Canterbury大主教亲自教导，而流利的法语则是受教于她的家庭女教师。

从未拥有过驾照

早在二战时期，英女王就首次为“女子辅助地方自卫服务队”驾驶ATS救护车。

但据悉，英女王其实曾于1945年在军事训练中心学习驾驶，却从未考取正式驾驶执照。

虽然从2019年起，英女王就与飞利浦亲王一同宣布不会再在公路上驾驶，但她闲时仍会在私人道路上兜风。

从未拥有过护照

除了没有驾照之外，英女王还能没护照，但这也并不影响她出国访问。

作为英国史上外访次数最多的君主，英女王在位期间，曾访问过上百个国家，外访次数多达260次，但她并未有拥有自己的护照。

由于英国公民的护照是以英女王的名义签发的，因此她本人不需要特地为自己签发护照。但这项特权不适用于其他王室成员。

英女早起和睡前有哪些习惯？菲利普亲王对女王的爱称是什么？英女王创造了哪种全新的犬种？欢迎你点击音频，收听完整采访。

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