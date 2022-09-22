女王哀悼日：全澳缅怀伊丽莎白二世女王的勤勉一生

伊丽莎白二世女王在澳大利亚被铭记为“孜孜不倦、无私服务、忠于职守和同情他人”的典范。





近700人，其中包括前总理、法官、军事首长和其他政要，在本周四为已故君主设立的一次性公共假期这天，聚集在堪培拉的议会大厦参加全国悼念仪式。





总督大卫·赫尔利（David Hurley）在仪式上说，他在伦敦参加女王的葬礼时感慨万千，见证了“非凡篇章”的结束。





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“在她的统治期间，她不断表现出不知疲倦和无私的服务、忠于职守以及对他人的同情心，”他说。





总督谈到最近通过现任国王查尔斯三世向女王赠送了一件特别委托的艺术品，该艺术品结合了伊丽莎白二世女王的玫瑰和澳大利亚的合欢，以庆祝她的白金禧年。





“得知她在生前最后几周，将这件艺术品保留在她巴尔莫勒尔的私人书房中，真是令人难以置信地感动，”他说。



Prime Minister Anthony Albanese delivers a speech at the national memorial service for Queen Elizabeth II at Parliament House in Canberra. Source: AAP / (AAP Image/Lukas Coch) “我想，在那些最后的日子里，她可能看着这幅画，回想着她对澳大利亚的多次访问和她对澳大利亚人民的爱。这是一种得到我们许多人回报的爱。”





他承认女王的去世“引发了我们社区中一些人的不同反应”，并指出与原住民和解的旅程是澳大利亚仍然需要完成的旅程。





主要政要进入大会堂的队伍由原住民表演者Wiradjuri Echoes带领。



Australian Prime Minister Anthony Albanese, partner Jodie Haydon, and others arrive at the national memorial service in Canberra. Source: AAP / (AAP Image/Lukas Coch) 总理安东尼·阿尔巴尼斯表示，女王并不寻求追赶时代，而是“坚持着永恒的品质和美德”。





“热爱家庭，忠于国家，服务社区，善待需要帮助的人，尊重她遇到的每一个人，”阿尔巴尼斯说。





他说，女王的纪念碑遍布澳大利亚各地，几乎每个市镇都有。





“也许我们可以向她的家人和她的记忆提供的最大敬意不是大理石雕像或金属牌匾——而是对社区服务的重新拥抱，对我们对他人的责任的更真实理解，对尊重所有人的更坚定承诺，”阿尔巴尼斯说。





反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）说，从来没有比女王更“有尊严的君主、尽职的领袖或正派的人”。





过去和现在的政治领导人、法官、军事首长和其他政要都参加了电视转播的悼念仪式，仪式上还进行了读经、祈祷、音乐和献花活动。





出席仪式的前任总理包括保罗·基廷（Paul Keating）、约翰·霍华德（John Howard）和斯科特·莫里森（Scott Morrison）。



Former prime minister John Howard and his wife Janette arrive to attend a national memorial service at Parliament House in Canberra. Source: AAP / (AAP Image/Lukas Coch) 在大会堂内，在黑色西装、礼服、礼帽和面纱的海洋中，还点缀着紧急服务部（SES）志愿者的鲜艳橙色、童子军制服的红色以及校服的蓝色和绿色。





澳大利亚歌手安东尼·卡莱亚（Anthony Callea）演唱了国歌。





八次阿奇博奖获得者威廉·达吉爵士于1954年创作的女王画像构成了仪式的中心，周围环绕着澳大利亚的花卉标志金合欢花，以及女王最喜欢的花朵甜豌豆花和大丽花。



A portrait of Queen Elizabeth II is seen during the national memorial service for Queen Elizabeth II at Parliament House in Canberra, Thursday, 22 September, 2022. (AAP Image/Lukas Coch) Source: AAP / (AAP Image/Lukas Coch) 女王于9月8日去世，享年96岁，在位70年。





20年前，她在访问澳大利亚时宣布，她“对澳大利亚人民的钦佩、喜爱和尊重将保持不变，因为它一直是……不变的、确定的和真实的”。





女王在位期间曾16次访问澳大利亚，是20多个澳大利亚慈善机构和协会的赞助人。





她与16位澳大利亚总理进行过会谈，16位总督以她的名义任职。





所有八个州和领地的领导人都出席了本次悼念仪式，各州州督、高等法院法官和宗教领袖也出席了仪式。





议会两院将于周五举行会议，对女王的哀悼动议进行发言，并向国王查尔斯三世致敬。





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