SBS早新闻（9月22日）

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Published 22 September 2022 at 8:19am
By Cindy Xie, Jason Liu, Olivia Yuan
Presented by Olivia Yuan
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Published 22 September 2022 at 8:19am
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澳人以全国哀悼日方式 纪念已故女王；

极端天气来袭 新州部分地区面临洪水风险；

俄乌战事升级 普京下令进行二战后首次军事动员；

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美国前总统特朗普及其子女被控欺诈。

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