SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（9月22日）Play12:18SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.27MB)Published 22 September 2022 at 8:19amBy Cindy Xie, Jason Liu, Olivia YuanPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 22 September 2022 at 8:19amBy Cindy Xie, Jason Liu, Olivia YuanPresented by Olivia YuanSource: SBS澳人以全国哀悼日方式 纪念已故女王；极端天气来袭 新州部分地区面临洪水风险；俄乌战事升级 普京下令进行二战后首次军事动员；Advertisement美国前总统特朗普及其子女被控欺诈。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE普京下令二战以来首次军事动员 预计征招30万预备役皇家委员会下周开始调查Centrelink自动追债丑闻分享Latest podcast episodesSBS 晚新闻 （22/09/2022）AFL调查原住民球员被歧视事件【观点】从习近平访问中亚观察中俄关系：袁劲东博士原住民长老手举龙珠引领舞龙队伍