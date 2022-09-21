SBS早新闻（9月22日）

澳人以全国哀悼日方式 纪念已故女王；





极端天气来袭 新州部分地区面临洪水风险；





俄乌战事升级 普京下令进行二战后首次军事动员；





Advertisement

美国前总统特朗普及其子女被控欺诈。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。







请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。



