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海外移民回归促进澳洲人口增长 各州和领地情况如何？

最新数据显示，截至2022年3月的一年中，澳大利亚人口增加了23.98万人，增幅为0.9%。海外移民再次成为澳大利亚人口增长的重要因素。

International students arrived at Sydney International Airport, as part of pilot program of the NSW to return students to the state.

International students wear face masks as they arrive at Sydney Airport in Sydney, Monday, December 6, 2021. Source: AAP / AAP/Bianca De Marchi

根据澳大利亚统计局（ABS）周三发布的数据，截至2022年3月的一年中，澳大利亚人口增加了23.98万人，增幅为0.9%。

从全澳各州和领地来看，昆州增长的人数最多，为9.43万人（增1.8%），随后是新州4.95万人（增0.6%），维州4.65万人（增0.7%），西澳2.9万人（（增1.1%），南澳1.38万人（增0.8%），塔州3100人（增0.5%），首都领地2700人（增0.6%），北领地900人（增0.3%）。

澳大利亚统计局人口学负责人Beidar Cho说，随着国际边境的逐渐开放，净海外移民估计为澳大利亚的人口增加了11万人。

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“在经历两年人口低增长或零增长之后，海外移民再次成为澳大利亚人口增长的重要因素，在截至2022年3月的一年中，海外移民几乎占到了人口增长的一半。”
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疫情改变旅行和移民意向 澳洲海外出生人口逾20年来首次减少

抵澳人数的大幅增长显示了净海外移民的强劲势头，人数比上一年增长183%，达32万人；与此同时，离澳海外移民人数保持稳定，增长1.5%，为21.04万人。

这一结果与截至2021年3月的一年中的海外移民负增长相比，是一个很大的转折，但仍然落后于新冠大流行前的年度增长水平，即23.8万至26万人之间。

在2021年，有关数据显示由于严格的国际旅行限制和技术移民的流失，澳大利亚的人口水平面临着从新冠大流行中恢复缓慢的情况。

通常情况下，每年移民到澳大利亚的人数多于从澳大利亚移民出去的人数，澳大利亚人口从而增长。而在2021年，情况发生了变化。
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澳洲敲定将移民上限提至19.5万人 比原来增3.5万冀解决技能短缺

今年9月初，澳大利亚内政部长克莱尔·奥尼尔（Clare O’Neil）宣布，政府将把移民人数上限提高到19.5万，比之前的16万人增加3.5万人。与此同时，移民部长安德鲁·贾尔斯（Andrew Giles）表示，政府将斥资3610万澳元来处理签证积压问题。

澳大利亚海外入境和出境的数据显示了这一时期入境者的签证类型，国际学生回归势头强劲。

在截至2022年3月的一年中，澳大利亚有30.93万新生儿，17.91万人死亡，自然人口增长比之前一年下降4.6%。

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新民调发现对澳大利亚成为共和国的支持率下降；新州本周预计出现大范围降雨和洪水；澳航在部分国内航班上停止提供素食餐；维州政府再度开展“活跃儿童代金券计划” 家庭可获多达200澳元。（请点击收听详细内容）

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21/09/202206:29
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2021澳洲全国人口调查结果显示，在海外出生的人口比例有所增长。 超过700万名澳大利亚居民出生在海外，580万人在家说英语以外的语言。 这对一个国家来说意味着什么？ （点击图片收听完整报道）

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Published 22 September 2022 at 1:26pm, updated 3 hours ago at 1:47pm
Source: SBS