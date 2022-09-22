海外移民回归促进澳洲人口增长 各州和领地情况如何？

根据澳大利亚统计局（ABS）周三发布的数据，截至2022年3月的一年中，澳大利亚人口增加了23.98万人，增幅为0.9%。





从全澳各州和领地来看，昆州增长的人数最多，为9.43万人（增1.8%），随后是新州4.95万人（增0.6%），维州4.65万人（增0.7%），西澳2.9万人（（增1.1%），南澳1.38万人（增0.8%），塔州3100人（增0.5%），首都领地2700人（增0.6%），北领地900人（增0.3%）。





澳大利亚统计局人口学负责人Beidar Cho说，随着国际边境的逐渐开放，净海外移民估计为澳大利亚的人口增加了11万人。





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“在经历两年人口低增长或零增长之后，海外移民再次成为澳大利亚人口增长的重要因素，在截至2022年3月的一年中，海外移民几乎占到了人口增长的一半。”



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抵澳人数的大幅增长显示了净海外移民的强劲势头，人数比上一年增长183%，达32万人；与此同时，离澳海外移民人数保持稳定，增长1.5%，为21.04万人。





这一结果与截至2021年3月的一年中的海外移民负增长相比，是一个很大的转折，但仍然落后于新冠大流行前的年度增长水平，即23.8万至26万人之间。





在2021年，有关数据显示由于严格的国际旅行限制和技术移民的流失，澳大利亚的人口水平面临着从新冠大流行中恢复缓慢的情况。





通常情况下，每年移民到澳大利亚的人数多于从澳大利亚移民出去的人数，澳大利亚人口从而增长。而在2021年，情况发生了变化。



今年9月初，澳大利亚内政部长克莱尔·奥尼尔（Clare O’Neil）宣布，政府将把移民人数上限提高到19.5万，比之前的16万人增加3.5万人。与此同时，移民部长安德鲁·贾尔斯（Andrew Giles）表示，政府将斥资3610万澳元来处理签证积压问题。





澳大利亚海外入境和出境的数据显示了这一时期入境者的签证类型，国际学生回归势头强劲。





在截至2022年3月的一年中，澳大利亚有30.93万新生儿，17.91万人死亡，自然人口增长比之前一年下降4.6%。



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