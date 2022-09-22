塔州近200头鲸搁浅死亡 救援工作仍在进行中

这是继周一在国王岛发现被冲上岸的14头抹香鲸尸体之后，几天内发生的第二次搁浅事件。

This photo provided by Huon Aquaculture shows whales stranded at Macquarie Harbour in Strahan, Tasmania, on 21 September 2022

About 230 whales have been stranded on Tasmania’s west coast, just days after 14 sperm whales were found beached on an island off the southeastern coast. Source: AAP / Linton Kringle/AP

在塔州西海岸，230头鲸不幸搁浅，其中只有35头幸存下来，当局的救援和放生工作仍在进行中。

海洋保护部门周三在斯特拉恩（Strahan）南部麦考瑞港附近海滩发起了一项救援任务，但事故负责人布伦丹·克拉克（Brendan Clarke）表示，不幸的是，大多数鲸都已死亡。

他周四上午对记者说：“我们将它们安置了一夜，以便我们今天早上能对它们进行评估。那些幸存下来的鲸——海滩上大约还有35头幸存的鲸——今天早上的主要重点将是救援和放生它们。”
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One of the sperm whales that washed ashore on King Island, north of Tasmania
One of the sperm whales that washed ashore on King Island, north of Tasmania Source: AAP / Supplied by Sarah Cook
“不幸的是，在这次搁浅事件中，死亡率确实很高。”

克拉克说，海滩上的暴露条件导致了高死亡率。

这是该州在几天内发生的第二次搁浅事件。此前，本周一有14头抹香鲸尸体被冲到国王岛的岸边。
A supplied image of one of the sperm whales washed ashore on King Island, north of Tasmania.
A supplied image of one of the sperm whales washed ashore on King Island, north of Tasmania. Source: AAP / Supplied by Department of Natural Resources and Environment Tasmania
塔州自然资源和环境部的一位发言人表示，在国王岛搁浅的抹香鲸可能是“同一单身鲸群的一部分——一群年轻的雄性抹香鲸在离开母鲸群后结伴而行”。

他警告说：“我们提醒公众，干扰受保护的野生动物是一种犯罪行为，包括拥有鲸尸体的一部分。请民众与它们保持距离。”

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Published 22 September 2022 at 11:29am
Source: AAP, SBS