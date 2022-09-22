塔州近200头鲸搁浅死亡 救援工作仍在进行中

在塔州西海岸，230头鲸不幸搁浅，其中只有35头幸存下来，当局的救援和放生工作仍在进行中。





海洋保护部门周三在斯特拉恩（Strahan）南部麦考瑞港附近海滩发起了一项救援任务，但事故负责人布伦丹·克拉克（Brendan Clarke）表示，不幸的是，大多数鲸都已死亡。





他周四上午对记者说：“我们将它们安置了一夜，以便我们今天早上能对它们进行评估。那些幸存下来的鲸——海滩上大约还有35头幸存的鲸——今天早上的主要重点将是救援和放生它们。”



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One of the sperm whales that washed ashore on King Island, north of Tasmania Source: AAP / Supplied by Sarah Cook “不幸的是，在这次搁浅事件中，死亡率确实很高。”





克拉克说，海滩上的暴露条件导致了高死亡率。





这是该州在几天内发生的第二次搁浅事件。此前，本周一有14头抹香鲸尸体被冲到国王岛的岸边。



A supplied image of one of the sperm whales washed ashore on King Island, north of Tasmania. Source: AAP / Supplied by Department of Natural Resources and Environment Tasmania 塔州自然资源和环境部的一位发言人表示，在国王岛搁浅的抹香鲸可能是“同一单身鲸群的一部分——一群年轻的雄性抹香鲸在离开母鲸群后结伴而行”。





他警告说：“我们提醒公众，干扰受保护的野生动物是一种犯罪行为，包括拥有鲸尸体的一部分。请民众与它们保持距离。”





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