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澳大利亚制定新十年国家计划 旨在结束对妇女和儿童的暴力行为

澳大利亚新的十年国家计划强调在计划中让男人和男孩参与的重要性，以及在所有情况下打击性暴力的必要性。

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Women's Safety Minister Amanda Rishworth says current rates of family, domestic and sexual violence in Australia are "unacceptable". Source: AAP / BIANCA DE MARCHI

这篇文章涉及家庭暴力和性暴力内容。

澳大利亚政府制定了一项新的国家计划，其目标是在一代人的时间之内结束对妇女和儿童的暴力行为。

联邦政府将于今天（周一）公布这一项十年计划的愿景。2010年，时任澳大利亚总理吉拉德（Julia Gillard）推出了最初的计划。

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今天，澳大利亚妇女安全事务部长阿曼达·里什沃斯（Amanda Rishworth）、妇女事务部长凯蒂·加拉格尔（Katy Gallagher）、州和领地部长以及暴力行为受害者-幸存者维权人士将一同出席这一计划的启动仪式。

该计划强调了在计划中让男人和男孩参与的重要性，以及在所有情况下打击性暴力的必要性。
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政府还希望建立更为强大、全社会的干预方案。

里什沃斯说：“目前家庭暴力和性暴力的发生率之高是不可接受的。”

“我们希望现在就做出改变，这样下一代的妇女和儿童就能生活在一个没有暴力的社会中。”

数据显示，在澳大利亚，每10天就有一名女性死于前任或现任伴侣之手。

三分之一的妇女遭受过身体暴力，五分之一的妇女遭受过性暴力。

蒙纳士性别和家庭暴力预防中心（Monash Gender and Family Violence Prevention Centre）主任凯特·菲茨-吉班（Kate Fitz-Gibbon）说，澳大利亚正处于一场全国性的危机之中。
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“受害者-幸存者的声音已被纳入到计划制定当中……继续致力于重视生活经验的专业知识是至关重要的。”

“这是世界领先的计划……它设定了创建整个系统响应的雄心目标，不仅支持受害者-幸存者生活，而且支持他们在遭遇暴力经历之后仍能蓬勃发展。”

如果您或您认识的人受到家庭暴力或性侵犯的影响，请致电1800RESPECT（电话 1800 737 732）或访问1800RESPECT.org.au。男性转介服务为男性提供针对有关家庭暴力的建议，请致电1300 766 491。在紧急情况下请拨打打000。

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Published 17 October 2022 at 9:52am
Source: AAP