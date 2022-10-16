澳大利亚制定新十年国家计划 旨在结束对妇女和儿童的暴力行为

这篇文章涉及家庭暴力和性暴力内容。





澳大利亚政府制定了一项新的国家计划，其目标是在一代人的时间之内结束对妇女和儿童的暴力行为。





联邦政府将于今天（周一）公布这一项十年计划的愿景。2010年，时任澳大利亚总理吉拉德（Julia Gillard）推出了最初的计划。





Advertisement

今天，澳大利亚妇女安全事务部长阿曼达·里什沃斯（Amanda Rishworth）、妇女事务部长凯蒂·加拉格尔（Katy Gallagher）、州和领地部长以及暴力行为受害者-幸存者维权人士将一同出席这一计划的启动仪式。





该计划强调了在计划中让男人和男孩参与的重要性，以及在所有情况下打击性暴力的必要性。



READ MORE 逾1100万澳人预计可获带薪家暴假 新计划拟明年2月起分步推出

政府还希望建立更为强大、全社会的干预方案。





里什沃斯说：“目前家庭暴力和性暴力的发生率之高是不可接受的。”





“我们希望现在就做出改变，这样下一代的妇女和儿童就能生活在一个没有暴力的社会中。”





数据显示，在澳大利亚，每10天就有一名女性死于前任或现任伴侣之手。





三分之一的妇女遭受过身体暴力，五分之一的妇女遭受过性暴力。





蒙纳士性别和家庭暴力预防中心（Monash Gender and Family Violence Prevention Centre）主任凯特·菲茨-吉班（Kate Fitz-Gibbon）说，澳大利亚正处于一场全国性的危机之中。



READ MORE 约三成受家暴影响的澳大利亚儿童身有残障

“受害者-幸存者的声音已被纳入到计划制定当中……继续致力于重视生活经验的专业知识是至关重要的。”





“这是世界领先的计划……它设定了创建整个系统响应的雄心目标，不仅支持受害者-幸存者生活，而且支持他们在遭遇暴力经历之后仍能蓬勃发展。”





如果您或您认识的人受到家庭暴力或性侵犯的影响，请致电1800RESPECT（电话 1800 737 732）或访问1800RESPECT.org.au。男性转介服务为男性提供针对有关家庭暴力的建议，请致电1300 766 491。在紧急情况下请拨打打000。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。





LISTEN TO 政府宣布将延长带薪产假 SBS Chinese 16/10/2022 05:49 Play

LISTEN TO 常见的网络安全问题：什么是恶意软件？手机会中毒吗？ SBS Chinese 15/10/2022 13:32 Play