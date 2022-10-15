苹果传奇：走进2022年悉尼青苹果节 感受历史传承和多元文化

由悉尼莱德市议会主办的2022年青苹果节于今天再度在伊士活回归。春暖花开之际，一起走进今天的青苹果节 ，去感受历史、文化、丰收、娱乐和多元文化的融合特色。



一位老奶奶、一种苹果和传奇

这一青苹果节始于1985年，最初是为了纪念莱德地区一位市民、玛丽亚·安·史密斯（Maria Ann Smith，又名史密斯奶奶）的一生和传奇。她于1868年——也就是她去世前两年——在伊士活的土地上种植了第一批以她的名字命名的青苹果，如今这种苹果已经遍布全世界各地的种植园。





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而苹果也是新州的主要作物，大部分种植在Batlow和Orange地区。





1895年，这种青苹果的幼苗在位于新州Bathurst的政府实验站得到大规模的种植。也是在这一年，这一苹果品种被列入农业部适合出口的水果名单，从此开始其漫长而成功的商业旅程，以其清香可口、可生吃可烹饪的特色广受欢迎。史密斯老奶奶的后代称“我们为青苹果的历史感到自豪”。



2022年青苹果节，伊士活街头人头攒动。 Source: SBS 人们没有忘记史密斯奶奶，没有忘记使该地区繁荣和丰饶的青苹果。





在将近40年的岁月不断打磨中，青苹果节不仅传播青苹果的历史和文化，而且逐渐变成一个承载更多意义的节日， 如今被视为悉尼最盛大的街头节日之一，成为充满活力的社区嘉年华，色彩缤纷、苹果飘香、乐趣四溢。





青苹果节主打几大元素——青苹果的历史与文化、多元化的活动包括传统和传承的呈现、富有娱乐性的各类活动和设施等等，每年吸引超过9万人参加，这是一个有关历史、传承、丰收、娱乐和展现的节日。





该节日得到当地政府、企业、各类社区机构、学校和更广泛社区的支持，也逐渐成了展示澳大利亚多元文化的一个舞台。





莱德地区人口的多元化，也更为促进包括青苹果节在内的各种社区活动的多元色彩。





过去两年，由于新冠疫情，该节日暂停实地举办，如今再度回归。街道巡游、娱乐活动、音乐演奏、儿童活动、舞蹈唱歌表演、摊位、马戏团游乐场、流行音乐、烟花等等轮番登场。



2022年青苹果节，嘉宾在开幕仪式上。 Source: SBS 新州州长多米尼克•佩洛提（Dominic Perrottet）、Bennelong选区联邦议员杰罗姆•拉萨尔（Jerome Laxale）和莱德市长Jordan Lane 等出席了一早的节日开幕仪式。





主办活动的莱德市议会表示，此类社区活动很有意义，庆祝当地的文化历史，同时体现当地的多元文化和勃勃生机。



2022年青苹果节，SBS团队。 Source: SBS / Lucy Chen SBS团队此次也参与这一节日活动，一同庆祝。





街头巡游是节日的重头戏之一，从早上10点开始、持续一个小时。街头游行队伍由各个方阵组成，来自不同族裔和各类机构，展示各种传统和文化特色。





街头游行队伍中有的身穿制服，有的身穿民族服装，沿途奏乐或者载歌载舞。





打头阵的是各种复古老爷车，随后是乐队、社团、学校、巨型充气苹果等等方阵。



2022年青苹果节，街头游行队伍。 Source: SBS 主办方在各大街头设置多个舞台，学校或社区的乐团、舞蹈团、合唱团等等一一登台表演，当地的优秀文化人才纷纷大显身手。





游乐园则深受孩子们的喜爱，从各种马戏团的道具到各类大型机动游乐设施，吸引了众多市民。





节日还设有青年核心区，目标是吸引更多年轻人，包括滑板公园、舞蹈课堂、戏剧课堂和涂鸦艺术等等。



伊士活街头的“史密斯老奶奶”扮演者。 Source: SBS 青苹果节源于青苹果的历史，青苹果的元素随处可见，从沿街派送的新鲜青苹果、到摊位的印有青苹果图案的帽子和T恤以及手工艺品，再到游行队伍和花车的各种装饰……





当然，史密斯老奶奶的扮演绝不可少。在伊士活街头的史密斯老奶奶扮演者来自Circus Solarus，她说她们已经参加青苹果节多年，会扮演不同的角色，也非常高兴能够参与这些社区活动。



Gina Cao、David Liu夫妇一家三代参加2022年青苹果节活动。 Source: SBS 这一社区节日成为一个合家欢的节目，大街小巷，随处可见举家大小出游的景象，乐也融融。





家住伊士活附近的华人David Liu和Gina Cao夫妇和父母与孩子一起参加，祖孙三代同游。 Gina Cao是第二次参加青苹果节，她说和疫情之前所参加的第一次青苹果节相比，感觉这一次的规模更大。



莱德市管乐团的指挥Sarah Shaw（中）、乐团成员Adele Cook（左）和Kate Holland（右）。 Source: SBS 莱德市管乐团（Ryde City Concert Band）的指挥Sarah Shaw、乐团成员吹奏萨克斯风的Adele Cook，以及吹奏低音单簧管的Kate Holland接受了SBS普通话节目的采访。





一早她们的乐团在节日舞台上已演奏了十二首曲子，长达一个小时。 她们说这是一次非常棒的经历，非常开心，特别是在疫情之后许多社区活动回归，感受到社区的活力和热情。



葡萄牙裔澳大利亚人Melanie（左）与家庭成员一同参加活动。 Source: SBS 葡萄牙裔澳大利亚人Melanie就在伊士活商业区工作，这是她第一次前来参加青苹果节。她的丈夫来自印度，今天早上，她和丈夫的妹妹穿着印度传统服装一起参加节日活动。





Melanie表示非常兴奋，特别是经过了两年多的疫情，这些欢快热闹的景象很振奋人心。她说：“活动非常棒，天气很晴朗，街道很热闹。”





莱德是富有多元文化性的地区，当地居民来自不同的族裔和文化背景。





根据2021年澳大利亚人口普查，当地占人口比例较多的除了澳大利亚本地人口，还有出生地来自其他国家包括中国、韩国、菲律宾、意大利和印度等等的移民。





节日中各个摊位也体现了多元性，食品、手工艺品展现了各地的特色，各类开展宣传的社区机构也展现了不同的文化。



2022年青苹果节。 Source: SBS 对于这一节日庆典，沿途各式摊档有的是第一次参加，有的则是多年的常客。对于今年的举办，接受采访的多个商家表示，人气带来商机，这是一个很好的机会去宣传自己的品牌、扩大影响力。



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据莱德市议会介绍，一整天的节日活动从周六早上9点到晚上8：30不间断举行，到晚上更有压轴音乐会和烟花绽放。





这将让众多民众在春风沉醉的晚上更为期待来年的节庆。





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