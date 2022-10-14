ACCC提醒农场主线上购买农机时谨防诈骗

澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）发布声明表示，今年针对农业部门的诈骗案激增，并提醒农村和偏远地区的农民和小企业保持谨慎，特别是在购买重型机械时。





据ACCC运营的诈骗监察服务（Scamwatch）统计，2022年1月1日至8月31日期间，澳大利亚农场企业因骗子而损失超过120万澳元，与去年同期相比增加了20%以上。





针对农民的最常见骗局涉及拖拉机和重型机械的销售，今年迄今为止，仅这一骗局的损失就高达100万。





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ACCC副主席米克`基奥(Mick Keogh)说：“诈骗者通过虚假网站或合法平台和出版物上的虚假分类广告，通过看似不错的拖拉机和其它农用机械在线交易来无情地引诱农民和农村企业。”





“不幸的是，近年来，随着农业企业越来越多地在网上购买机械，我们看到农业诈骗案的增加令人担忧。这些骗局正在造成巨大的经济损失和精神创伤。”





“诈骗者冒充企业的方式非常老练——例如一些假冒网站有ABN——这就是为什么我们敦促农民和企业主警惕诈骗风险并进行额外检查以避免损失，”基奥说。





据悉，骗子通过一系列不断变化的方法骗取人们的信任，如提供销售合同，通过电话或电子邮件回答有关所售机械的问题，或者在资金存入托管账户后提供免费试用期，这实际上是骗局的一部分。



通过搜索商家地址并致电附近商家来独立验证商家的存在，是确保卖家真实身份的重要一步。





“许多骗局可以通过在互联网上搜索广告中的确切措辞来揭露。切勿点击卖家提供给你的链接或预先付款——即使您被承诺这笔钱是可退还的。要求在交货或取货时付款，”基奥说。





“如果可能，请先亲自或通过实时视频检查机器。骗子通常会找借口解释为什么不能亲自检查机器，这对任何买家来说都是一个危险信号。”





“诈骗者可能会以低于典型市场价格的价格宣传机械。与往常一样，如果它看起来好得令人难以置信，或者如果你以任何方式感到压力，那么它很可能是一个骗局，”基奥说。





农民也被警告不要提供太多的个人信息，因为骗子的目标不仅仅是金钱。





“合法的卖家只会要求提供足够的信息来交付您订购的商品，因此重要的是不要通过电话或在线提供过多的个人信息，因为您可能会成为身份盗窃的受害者，”基奥说。





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