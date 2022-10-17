维州北部约9000名居民受洪灾影响 国防军人员前往最严重地区抢险救灾

维州北部约9000名居民受到洪水影响，当局预计洪水危机将进一步恶化。



维州：北部预计将出现破纪录的洪水

维州北部预计将出现破纪录的洪水，多条河流沿岸的居民不得不为最糟糕的情况做准备。





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包括Shepparton、Murchison、Echuca、Kialla、Mooroopna、Orrvale、Charlton、Barnadown和Elmore在内的多个地区仍然处于紧急状态。





新州11条河流仍处于重度洪水警报当中，暴涨的Murray River有可能淹没维州边界两侧的社区。





在维州北部的Echuca镇，今天（周一）一早，当局通知居民和度假者立即撤离，以免被洪水围困。





这一影响可能将持续数天。



澳大利亚联邦紧急事务管理部长穆雷·瓦特（Murray Watt）说，大约3.4万处房屋可能被洪水淹没或围困。





他说，尽管疏散令已经发布，但当地家庭还是措手不及。





瓦特周一对澳大利亚广播公司电视台表示：“在疏散令已发布的情况下，人们如果仍留在洪水中，不仅将自己置于危险之中，也会危及紧急救援中心（SES）人员的安全。”





周日，Goulburn River的水位达到了11.88米，并在夜间继续上涨，预计周一水位达到12.2米的峰值时，重度洪水将会爆发。





气象局表示，这比1974年12.09米的洪水位还要高。





图片显示，城镇中心的建筑物被棕色浑水包围，居民铺上沙袋，保护财产。



Large parts of Shepparton in Victoria's north have been flooded. Source: AAP / (AAP Image/Diego Fedele) Loddon River的水位预计将在周二至周三达到峰值，接近2011年1月的洪水位纪录。





Horsham地区在周一到周二期间可能会有重度洪水。





跨越Barnadown、Rochester Town 和Echuca三地的Campaspe River的水位在周一早上已达到峰值，引发了重度洪水。





目前约有9000名居民受到洪水影响，由于水位上涨，许多人与社区的联系被切断。





自上周三暴雨袭击维州以来，维州紧急服务中心已接到4750多个求助电话，包括500多个洪水救援请求。





澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）说，许多人都在艰难应对。





谈到最近几天维州、新州和塔州的洪水时，他说：“这是许多人在18个月里第三次或第四次遭到如此大规模自然灾害的侵袭，令人心碎。”



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应急管理专员安德鲁·克里斯普（Andrew Crisp s）说，这是充满挑战的一周，具有“毁灭性的影响”。





“随着更多重度洪水的爆发，社区，特别是在危险地区的社区应听取紧急服务部门的建议，了解最新的情况，这非常重要。”





相关建模显示，维州的Shepparton、Mooroopna、Kailla和Echuca多地的7500多处房产可能会受到水位上升的影响。





当局已经向23个地方政府地区的居民提供灾害救助福利金（Disaster recovery payments）。





多达250名受维州洪水影响的人将能够获得紧急住宿援助。





位于墨尔本机场附近的米克勒姆（Mickleham）的一个前新冠隔离中心将为受灾人们提供住宿。每个房间配有洗漱用品和其它必需品，并每天提供三餐。





慈善机构将向受灾人士提供衣物等物资。



Australian Defence Force personnel have been deployed to help with flood evacuations and sandbagging. Source: AAP / (AAP Image/Diego Fedele) 大约100名澳大利亚国防军人员已被部署到受灾最严重的地区，帮助疏散人员和堆放沙袋。



新州：11条河流仍处重度洪水警报中

新州的11条河流仍然处于重度洪水警报当中。





气象局表示，新州Riverina地区的Moama镇预计将爆发重度洪水，可能与1993年的洪水一样严重，甚至更严重。1993年，该地区居民遭受了有史以来第二严重的洪水。





Moama附近有一个原住民社区，约200名居民被告知在周一中午之前撤离。





尽管新州在刚刚过去的周末天气晴朗，但气象局的迪恩·纳拉莫尔（Dean Narramore）表示，洪水仍在上涨。





他在周一告诉澳大利亚广播公司说：“新州内陆和维州北部都有重度洪水警报。”





“今天，一些地方的洪水位将会达到峰值。”



新州中西部Forbes地区的数千名居民受到影响。在上周五晚上Lachlan River水位达到峰值之前，一些人已被疏散，当地中央商务区的部分地区仍被淹没。





Warren地区的重度洪水预计将持续，更多的降雨可能导致麦考瑞河的水位进一步上涨，威胁到Wellington和Narromine，或在未来几天爆发更严重的洪水。





在过去24小时内，新州紧急服务中心已经对110个求助电话做出响应，并开展了两次洪水救援。



新州内陆部分地区10月份降雨量创纪录

另一个风暴系统预计将于周二在澳大利亚中部形成。





到本周中，新州内陆大部分地区将出现25至50毫米的大范围降雨，澳大利亚东部各州将出现雷暴。



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“这比之前的降雨量要少，但现在一切都非常潮湿和饱和，降雨将导致许多已被淹没的河流的水位再次上升，特别是临近周四和周五时，”纳拉莫尔表示。





新州内陆部分地区，包括最西部的Broken Hill，10月份的降雨量都已创下纪录。





悉尼的降雨量也在10个月内创下纪录，令今年成为悉尼最潮湿的一年。





总理阿尔巴尼斯宣布，再增四个地区有资格申请联邦财政援助，分别是中央海岸、Coonamble、Goulburn-Mulwaree和Parkes。





截至目前，新州已有31个地方政府地区可获得联邦财政援助。





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