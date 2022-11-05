SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年11月6日）Play14:37SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.39MB)Published 6 November 2022 at 10:01amSource: SBS 新州预计将有多个城镇出现洪峰；澳洲将申办联合国气候变化大会；澳籍男子凯尔达尔在乌克兰死亡；迹象表明俄方或放弃赫尔松地区（更多详细内容请收听音频报道）。Published 6 November 2022 at 10:01amSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE新州多个偏远城镇或将出现洪峰 蚊媒疾病传播风险增大德国总理朔尔茨与中国国务院总理李克强会面推特裁员计划或已波及澳大利亚分享Latest podcast episodes【园艺热线】猝倒病和立枯病的防治SBS早新闻（2022年11月5日）透视生活成本压力下澳洲人的N个不同境遇SBS晚新闻（2022年11月4日）