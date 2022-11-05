SBS早新闻（2022年11月6日）

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Published 6 November 2022 at 10:01am
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新州预计将有多个城镇出现洪峰；澳洲将申办联合国气候变化大会；澳籍男子凯尔达尔在乌克兰死亡；迹象表明俄方或放弃赫尔松地区（更多详细内容请收听音频报道）。

Published 6 November 2022 at 10:01am
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