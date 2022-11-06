SBS 普通话电台

远离网络安全问题：选择合适密码、转变传统观念

SBS 普通话电台

Cyber security - FLY-D - Unsplash

远离网络安全问题的有效锦囊。 Credit: Unsplash

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 6 November 2022 at 12:17pm, updated 35 minutes ago at 12:21pm
By Mo Lin
Source: SBS

在之前的节目中，我们为大家介绍了三种常见的网络安全问题，包括网络钓鱼、隐私泄露和恶意软件。在遇到这些网络安全问题时，我们应该如何防范呢？墨尔本IT从业人员余子杰继续为大家讲解远离网络安全问题的锦囊妙计：选择合适密码、转变传统观念。

Published 6 November 2022 at 12:17pm, updated 35 minutes ago at 12:21pm
By Mo Lin
Source: SBS
面对日益多发的网络安全问题，除了安装有效的防毒软件、做有效备份和使用多重验证之外，选择合适的密码并转变传统观念也是远离网络安全问题的有效方法。

选择合适密码

很多人喜欢用同一个密码登录所有的网站，这样做是不安全的。万一某一个网站的密码被黑客掌握，那么顺藤摸瓜，你的其他所有网站的登陆信息都会被黑客掌握。

Advertisement
其次，密码太弱也是一个常见的问题，比如abc123、password这种密码。一般黑客手上都有常用密码天书，他们可以很容易一个一个试到对为止，破解进你的账号。

那么什么是合适的密码？
  • 超过8-10位的
  • 包含大小写，数字，符号
  • 不包含名字，生日等等个人资料的
  • 之前从未用过的

转变传统观念

最重要的锦囊，其实是观念上的重视和改变，时代变了，我们也要适应时代的变化。

现在是一个什么都数码的年代，衣食住行、生活、工作都离不开数码设备。原来不需要花成本的东西，现在也成为我们的必修课之一。数码安全也变成一项必须投入的成本，就像汽车维护一样。

需要学习哪些基本内容？
  • 分辨钓鱼短信，假网站
  • 哪些防毒软件是可靠的
  • 病毒是怎么来的
  • 出事了怎么处理
  • 哪些行为是高危行为
  • 哪些地方下载软件、APP是高危的来源

听完了整个节目，大家可以检查一下自己的网络数码安全

  • 知不知道自己的防毒软件，是否过硬，怎么判断他好不好？
  • 是否能判断，哪些短信、邮件是属于钓鱼短信，钓鱼邮件？
  • 假的网站，假的客服，假的宣传，假的电邮，你能否识别？
  • 是否知道，病毒主要是通过什么途径进入你的电脑的？
  • 哪一些网站，软件的来源，是特别不安全，容易带病毒的？
  • 电脑手机万一出问题，是否有安全可靠的备份，可以让你还原到出事前的状态？
  • 个人资料是怎么泄露的？
  • 密码怎样设置，怎样处理才是安全的，不容易被黑的？
  • 你的重要的账号，是否都设置了多重验证？
  • 你的电脑，软件，系统是不是太久太旧，从来没有更新，漏洞百出？
  • 你的电脑是否弹窗，卡顿，而你依然任由不顾，能用就用？
  • 你身边有没有靠谱的网站，信息可以让你了解网络安全方面的新知识，新技能？

去哪里可以学到更多关于网络安全的知识，技巧？

政府专给长者的科普频道：beconnected.esafety.gov.au (英文)
政府给全体澳洲国民的数码安全网站：cyber.gov.au （英文）

SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
阅读更多

常见的网络安全问题：什么是网络钓鱼？如何辨别钓鱼信息？

常见的网络安全问题：什么是恶意软件？手机会中毒吗？

远离网络安全问题：装防毒软件、做有效备份、用多重验证

【网络安全】防止邮件篡改和非法阅读应该签名和加密

【网络安全】人工智能如何提前预防网络攻击和甄别谣言？专家解读

分享

Latest podcast episodes

Government announces travel bans for welfare debt dodgers.

【生活杂志】假期乘机出行？你需要知道的方便、省钱小技巧

COP27 Sharm el-Sheikh

在埃及举行的COP27气候会谈的关键是什么？

SBS Mandarin morning news

SBS早新闻（2022年11月6日）

1.png

【园艺热线】猝倒病和立枯病的防治