远离网络安全问题：选择合适密码、转变传统观念

面对日益多发的网络安全问题，除了安装有效的防毒软件、做有效备份和使用多重验证之外，选择合适的密码并转变传统观念也是远离网络安全问题的有效方法。



选择合适密码

很多人喜欢用同一个密码登录所有的网站，这样做是不安全的。万一某一个网站的密码被黑客掌握，那么顺藤摸瓜，你的其他所有网站的登陆信息都会被黑客掌握。





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其次，密码太弱也是一个常见的问题，比如abc123、password这种密码。一般黑客手上都有常用密码天书，他们可以很容易一个一个试到对为止，破解进你的账号。





那么什么是合适的密码？



超过8-10位的

包含大小写，数字，符号

不包含名字，生日等等个人资料的

之前从未用过的

转变传统观念

最重要的锦囊，其实是观念上的重视和改变，时代变了，我们也要适应时代的变化。





现在是一个什么都数码的年代，衣食住行、生活、工作都离不开数码设备。原来不需要花成本的东西，现在也成为我们的必修课之一。数码安全也变成一项必须投入的成本，就像汽车维护一样。





需要学习哪些基本内容？



分辨钓鱼短信，假网站

哪些防毒软件是可靠的

病毒是怎么来的

出事了怎么处理

哪些行为是高危行为

哪些地方下载软件、APP是高危的来源

听完了整个节目，大家可以检查一下自己的网络数码安全

知不知道自己的防毒软件，是否过硬，怎么判断他好不好？

是否能判断，哪些短信、邮件是属于钓鱼短信，钓鱼邮件？

假的网站，假的客服，假的宣传，假的电邮，你能否识别？

是否知道，病毒主要是通过什么途径进入你的电脑的？

哪一些网站，软件的来源，是特别不安全，容易带病毒的？

电脑手机万一出问题，是否有安全可靠的备份，可以让你还原到出事前的状态？

个人资料是怎么泄露的？

密码怎样设置，怎样处理才是安全的，不容易被黑的？

你的重要的账号，是否都设置了多重验证？

你的电脑，软件，系统是不是太久太旧，从来没有更新，漏洞百出？

你的电脑是否弹窗，卡顿，而你依然任由不顾，能用就用？

你身边有没有靠谱的网站，信息可以让你了解网络安全方面的新知识，新技能？

去哪里可以学到更多关于网络安全的知识，技巧？

政府专给长者的科普频道：beconnected.esafety.gov.au (英文)



政府给全体澳洲国民的数码安全网站：cyber.gov.au （英文）





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