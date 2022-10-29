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解决网络安全问题：装防毒软件、做有效备份、用多重验证

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Published 30 October 2022 at 10:38am
By Mo Lin
Source: SBS

在之前的节目中，我们为大家介绍了三种常见的网络安全问题，包括网络钓鱼、隐私泄露和恶意软件。在遇到这些网络安全问题时，我们应该如何防范和解决呢？墨尔本IT从业人员余子杰要为大家做详细介绍。

Published 30 October 2022 at 10:38am
By Mo Lin
Source: SBS
面对日益多发的网络安全问题，安装有效的防毒软件、做有效备份以及使用多重验证是预防网络安全问题的有效方法。

装有效且合适的防毒软件

好的防毒软件有哪些特征？
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  • 浏览网页时，遇到假的，有害的网站，会提醒
  • 接收电邮时，如果即将下载的附件有病毒，会提醒
  • 下载APP时，如果疑似是有害的APP，会提醒
  • 保存文件时，安装新软件前，会提醒是否检测到有害病毒
  • 网购，付款，银行转账，输入密码时提供一些额外的安全措施
  • 有黑客闯进网络时，会提醒，会阻止
  • 有病毒尝试操纵电脑时，会提醒，会阻止
怎么选择好的防毒软件？

比较推荐各大零售店里有卖的、主流的、付费的防毒软件。特别是得到专业评测机构认可的，得到IT行业专业推荐的以及客户使用有口碑的防毒软件。

做有效的备份

备份就是把电脑或手机上重要的东西，多保留一份， 以防电脑、手机中毒、被黑还可以还原到出事前的状态。
    应该备份到什么地方呢？
    • 正确的方法是，保存到云端储存（比如One Drive，Dropbox， Google Drive）
    • 比较老的方式，则是保存到移动硬盘

    进行多重验证

    什么叫多重验证？

    比如登陆一个账户（比如银行账户，电邮账户）或者支付一笔钱之前，除了需要正常的密码之外，多一重验证的手段，判断是不是本人。就像是家里的大门，多加了一把钥匙。

    多重验证去哪里设置？怎么设置？

    现在很多涉及金钱或隐私的服务：比如银行，电子支付，购物，医疗，政府服务等都有多重验证的功能可以让大家选用。

    一般设置的方法在服务提供商的网站上都会有介绍。如果不会操作的话，可以在服务提供商的实体店寻求帮助。

    欢迎您点击音频，收听完整采访。

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