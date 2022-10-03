常见的网络安全问题：什么是网络钓鱼？如何辨别钓鱼信息？

澳大利亚竞争与消费者委员会发布的有关诈骗情况的最新报告显示，澳人在2021年因遭遇各种骗局而损失了逾20亿澳元。





在文化和语言多样性社区中，被骗人士遭受的五大骗局依次是投资骗局，浪漫和约会骗局，生命威胁、逮捕和其它威胁、身份盗窃和网络钓鱼。其中每年澳大利亚人因网络钓鱼而遭受的经济损失高达100万澳元。





什么是网络钓鱼？





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网络钓鱼的主要途径是通过发送邮件、短信或电话，冒充一些您相信和熟悉的机构博取您的信任，以套取您的一些信用卡号码、银行信息、个人信息从而达到图例的目的。





一般的钓鱼短信、电邮都用些什么借口？





对方会谎称您中奖，然后让您补充填写个人资料或是您的银行卡信息。





另一种常见的骗局，对方会谎称您违法了，要登记个人资料，付保证金等等。



怎样初步判断钓鱼短信、邮件、电话的真假？





1) 一般诈骗者都会冒充一些大家熟悉的，又有可能接触过，和有机会信任的机构，比如：税务局、邮局、领事馆、电信、网络公司等。





2) 一般诈骗者使用的技巧不是威逼，就是利诱。



威逼包括：邮包偷税、钱被转错了、涉嫌银行洗钱等理由。



利诱包括：谎称您中奖了，要给您送礼品，或是有投资机会等借口。





3）怂恿您快速做决定，比如礼品马上就要送完了等等。





4）希望挑动您的情绪，让您产生好奇、恐慌、贪婪之心。比如当听说自己涉嫌洗钱时，大多数人会产生恐慌的情绪。





5）一般会给您一些链接套取您的个人资料、信用卡信息、并登陆一些账号等等。





6）非官方网站或电邮的网址和邮箱地址一定与官方的不同，大家可以从官方渠道确认信息的真伪，比如可以拨打银行卡背后的电话，跟银行确认信息。





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