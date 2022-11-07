国际航班老年乘客被利用向澳洲偷运毒品 一年内已有18人被捕

要点 贩毒集团胁迫陷入网络骗局的老年人将毒品走私到澳大利亚；

自2021年10月以来，澳大利亚联邦警察（AFP）已逮捕18名国际航班乘客，他们涉嫌走私毒品；

一些人表示，他们成为网络金融骗局的受害者后，“被迫充当这一角色”。

贩毒集团胁迫一些遭到网络诈骗的老年人，让他们通过乘坐国际航班将毒品走私到澳大利亚，以偿还他们的债务。





澳大利亚联邦警察表示，自从国际边境重新开放以来，澳大利亚边境执法局（ABF）在悉尼国际机场已查获一系列涉及老年人和弱势群体乘客的毒品，利用乘客偷运毒品的趋势也由此暴露。





自2021年10月以来，澳大利亚联邦警察已逮捕18名乘坐国际航班的毒品走私嫌疑人。





Advertisement

一些人被指控在行李中携带非法毒品。他们告诉澳大利亚联邦警察，他们是在遭到网络金融诈骗后， “被迫充当这一角色”。



READ MORE 一旅客未申报试图带六公斤肉进入澳洲 被取消签证和驱逐出境

澳大利亚联邦警察部门指挥官凯特·弗里（Kate Ferry）说，犯罪集团正在尝试新手法，试图将毒品运入澳大利亚，这并不奇怪。





周日，她表示：“一些情况不幸发生，一些人不仅成为遗产或投资骗局的受害者，损失钱财，还被提供虚假希望——能够重新获得钱财，从而不知不觉成为犯罪集团的运毒者。”





“这些受害者面临的后果可能很严重，包括长期监禁。”



澳大利亚联邦警察称，两名美国老年人在悉尼被抓获，他们的行李内衬藏有15公斤甲基苯丙胺和1.5公斤可卡因。





这两名美国人告诉警方，他们曾飞抵津巴布韦，在那从犯罪集团处拿到手提箱。





他们在一个网络骗局中被骗了50万美元，之后被迫运毒。他们的行程据称由一名尼日利亚人和一名英国人安排。





澳大利亚联邦警察还在悉尼逮捕了两名德国老年人，他们携带的两个手提箱里据称共有18公斤甲基苯丙胺。





这对伴侣告诉警方，他们曾飞抵津巴布韦，在那，一个英国电话号码向他们提供了关于行李箱的安排。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。



LISTEN TO 透视生活成本压力下澳洲人的N个不同境遇 SBS Chinese 04/11/2022 04:24 Play



