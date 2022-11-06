FWC裁定老年护理人员临时加薪15% 并表示仍有潜在增长空间

公平工作委员会（Fair Work Commission，FWC）已经作出裁决，授予老年护理工作者15%的临时加薪。





公平工作委员会周五表示，临时增加 老年护理从业者 和社会、社区、家庭护理和残障服务行业劳资裁定协议（SCHADS Awards）中 直接护理类别人员 的最低工资，以及护理行业劳资裁定协议所涵盖的 老年护理工作护士 的工资，并表示本次涨薪“显然是出于工作价值的原因”。





委员会全体成员表示，临时增加工资“并没有结束对工会要求将其他雇员，即行政人员和老年护理行业支持性雇员的工资增加25%的考虑”。





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该委员会表示，继15%临时涨薪后，老年护理工作者的工资还有潜在增长空间，而“任何进一步的增加是否合理，将是这些程序第三阶段提交的主题”。





联邦政府三位部长马克·巴特勒（Mark Butler）、安妮卡·威尔斯（Anika Wells）和托尼·伯克（Tony Burke）联合发布声明，将这一结果归功于工会、老年护理部门和阿尔巴尼斯政府的倡导。



他们表示，如果老年护理人员没有开始得到适当的报酬，那么随着人口老龄化，该部门将没有足够的人员来确保澳大利亚人的至亲得到应有的照顾。





卫生和老年护理部长巴特勒表示，政府兑现了提交此案的承诺，并将为该结果提供资金。





“更高的工资将带来更好的人员配备和更好的护理，”他说。





老年护理部长威尔斯表示，需要有政策激励从业者回到该行业，以填补九年来因忽视而造成的人员短缺。





她说，造成性别薪酬差距的主要原因之一是老年护理等女性主导行业的低薪和恶劣条件。





威尔斯说：“提高老年护理行业的工资对于确保男女同工同酬至关重要。”





劳资关系部长伯克表示，虽然老年护理是一项艰苦的工作，但它也是被低估的工作。



他说，加薪是改变这种状况的第一步。





“我们为这次加薪而奋斗，因为我们的政府致力于让工资再次上涨——尤其是在像这样的女性主导的低收入行业，”伯克说。





卫生服务工会（HSU）对临时加薪表示欢迎，但表示需要更大、更广泛的加薪来遏制该行业的危机。





“这是一个合理的开始，但我们需要委员会走得更远，永久结束主导老年护理的贫困工资设置，”HSU全国主席海耶斯（Gerard Hayes）说。





“15％是一个‘首付’。但是没有人应该误解——这不会解决危机。我们在老年护理方面仍有大量未完成的工作。”





皇家委员会对老年护理行业的调查推动了本次工资上涨的诉讼程序，该调查得出结论认为老年护理从业者面临系统性问题。





在其最终报告中，皇家委员会建议增加奖励工资以反映从业者的真正价值，并指出大部分劳动力没有得到足够的报酬。





上周五，公平工作委员会表示接受了这样的主张，即在以性别偏见的假设进行评估时，该行业的工作价值被低估了。





它还承认，行业法庭评估工作价值的方法和历史上的工资确定原则，对正确评估女性主导行业的价值构成了障碍。





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