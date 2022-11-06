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大规模清理工作在新州洪灾地区展开 另一名失踪男子尸体被发现

本周，新州西部更多的社区面临洪水风险，大规模的清理工作开始在Wagga Wagga镇和Forbes镇展开。

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Forbes is among the NSW towns hardest hit by the floods. Source: AAP / LUCY CAMBOURN

要点
  • 随着水位下降，新州受洪水袭侵袭的社区本周开始大规模的清理工作；
  • 一些居民已返回，预估所遭损失，但当局表示现在评估全面影响为时尚早；
  • 在Prestons Creek，另一具尸体被发现，据信是在洪水中失踪的两男中的一人。
随着洪水慢慢退却，新州受灾社区本周面临大规模的清理工作，危机的焦点转移到其它中西部城镇。

周日晚些时候，当局发布大约101个洪水警报。新州一些地区仍然处于紧急状态之中，Wagga Wagga镇和Forbes镇最近几天遭受了洪灾。

上周六，Forbes的拉克兰河（Lachlan River）的水位达到了10.7米的峰值，仅略低于1952年的水位纪录。而在Wagga Wagga镇南部，穆伦比吉河（Murrumbidgee River）的水位在上周五达至9.72米的峰值，为10年来最高水位。
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随着周日水位下降，受灾城镇的一些居民返回家园评估损失，但新州紧急服务机构称现在评估全面影响为时尚早。

新州紧急救援服务部门的负责人阿什利·沙利文（Ashley Sullivan）在接受澳大利亚广播公司电视台采访时表示：“在洪水退却之前，这个社区将开展几天的紧急响应，然后我们就可以进行损失评估。”

在距离Boorowa约50公里的Prestons Creek，第二具尸体被发现，据信是在洪水中失踪的两男中的一人。

警方在上周四发现了第一具尸体。虽然尸体身份尚未获确认，但据信是在洪水中失踪的男子，警方已经结束搜索行动。
当局对社区发出预警，在未来几天，Carrathool和下游Hay的水位可能会上升，11月中旬可能会发生重度洪水。

Condobolin镇位于拉克兰河畔，有大约3500人。目前拉克兰河暴涨，据预测未来几天也将有洪水。

新州州长多米尼克·佩洛提（Dominic perrotte）周日表示，与今年早些时候的利斯莫尔（Lismore）洪灾相比，当局在洪灾应对方面准备得更好，并表示已迅速部署50名国防军人员，帮助Forbes、Moama和Moree地区开展救援和清理工作。

在Bathurst、Lithgow、Oberon和Wallerawang地区，由于麦考瑞河（Macquarie River）洪水导致天然气管道受损，在一个月里，大约2万名居民没有热水和做饭用的煤气。

副州长保罗·图尔（Paul Toole）周日表示，天然气管道的所有者APA集团在正在研究解决方案，以期尽快恢复天然气供应。

周日，维州发布了40多个洪水警报。

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Published 7 November 2022 at 10:19am, updated 2 hours ago at 10:29am
Source: SBS