失业、创伤、孤立无援：独立审查披露澳洲最受新冠疫情打击的群体

对许多澳大利亚人来说，在新冠大流行期间感到的是许多的改变和不便——错过了假期、只能在家剪发、社交活动转到网上等等。





但对另外许多人来说，他们在身心和经济上付出的代价要大得多。





一份新报告——《断层线：对澳大利亚新冠应对措施的独立审查（Fault lines: An independent review into Australia's response to COVID-19）》凸显了一些群体在新冠大流行中受到了最严重的打击。



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多元文化语言社区

报告说，大多数公共卫生信息仅用英语提供，这意味着在多元文化语言的社区中，许多成员无法获取或理解基本的信息。





该群体中许多人并不愿意寻求医疗保健。一些从暴力或战乱国家逃离来到澳大利亚的人，对于一些限制措施的实施方式尤感痛苦。



“当警察和军队走上街头执行封锁措施时，在他们看来，有时更像是戒严令，而不是人道主义救援，”报告阐述。





这一份报告由彼得·史高德（Peter Shergold）教授领导，由保罗·拉姆齐基金会（Paul Ramsay Foundation）、明德路基金会（Minderoo Foundation）和 John and Myriam Wylie Foundation资助。





维州监察员发现，2020年，墨尔本对政府公屋住宅的严格封锁违反了人权，居民们现在起诉州政府要求赔偿，称州政府让他们遭受了14天非法的监禁。





报告说，在多元文化语言社区中，从事低薪和无保障工作的人数比例过高，而且其失业率是总体平均水平的两倍，这意味着这一群体在经济上相较其他群体更为不利。





此外，对于在海外某些地区出生的人来说，他们死于新冠的平均可能性几乎是在澳大利亚出生的同龄人的三倍。





“在英国出生的人与在澳大利亚出生的人的死亡率相近。但对于那些在中东出生的人来说，这个数字是前者的12倍多。”



International Arrivals Source: AAP

临时移民和国际学生

临时移民和国际学生与其他多元文背景的人一样，受到了类似的语言和经济障碍的影响。





但与永久居民和公民不同，临时移民和国际学生没有资格通过留工补贴计划或寻工失业补贴去获得联邦政府的经济支持。





该报告称，这是一个错误的决定，临时移民本应有资格获得政府的财政援助。





一些行业在封锁期间陷入停滞，对于这些行业的工作者来说，这意味着他们不得不依靠慈善机构或者家人的支持，又或者是返回原籍国。



残障人士

报告称，在新冠大流行期间，残障人士面临着“三重危险”，包括更有可能患上重病并死于新冠病毒，获得医疗保健、药物和治疗服务的机会减少，封锁对他们与家人、朋友和支持人员的联系造成了“特别不利的影响”。



Source: AAP 这份报告指出，对这一群体而言，他们“通常很难遵守保持物理距离的指导准则和保持卫生措施，如戴口罩。重要的个人护理变得更加困难，孤独感也随之增加。”





报告表示，大多数针对新冠的建议文件只有英文版本，而且并不是针对残障人士的建议，而是针对他们的护理人员。





联邦政府推出的支持措施只针对那些被国家残障保险计划（NDIS）覆盖的人，这意味着超过85%的没有参与该计划的残障人士被排除在援助之外。





报告称，当人们开始可以接种新冠疫苗时，老年护理机构的残障人士在疫苗推广中“被排除在外”，而“没有任何解释”。





政府被指缺乏积极措施去支持残障人士接种疫苗。





这使得残障人士在2021年的新冠疫苗接种率仍然比其他人口低5%以上。



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原住民和托雷斯海峡岛民

原住民和托雷斯海峡岛民已受到众多不利因素的影响，而新冠大流行病更是让他们“特别脆弱”。





报告说，在新冠大流行的最初12至18个月里，得益于国家原住民社区控制的卫生组织（National Aboriginal Community Controlled Health Organisation）的努力，新冠疫情在很大程度上被挡在偏远社区之外。





但是当新冠病毒传到这些社区，这些机构的资金、卫生基础设施和劳动力的不足等因素，给疫情控制和感染者治疗带来了重大问题。





而当政府在疫苗推出期间没有充分利用这些卫生机构时，问题变得更为复杂。



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妇女和儿童

报告称，虽然在人们对新冠病毒知之甚少的情况下，转向远程学习可能是正确的决定，但“关闭整个学校系统是错误的，尤其是在新的信息表明学校并非高传播环境的情况下”。





学校关闭给家长带来了更大的压力，一些妇女不得不退出有偿劳动力市场，或在工作、家庭学习和照顾责任之间奔波，这对她们的心理健康和生产力产生了负面影响。





报告称：“对于孩子和家长（尤其是女性）来说，在保护健康与给教育、心理健康、经济和劳动力带来成果的长期成本之间，我们未能取得正确的平衡。”





“在新冠大流行的头几个月里，女性离开劳动力市场的可能性比男性高出30%以上。她们更有可能失去收入，耗尽假期，同时她们的储蓄和退休金金额都因此拉下，并且新妈妈和准妈妈与她们的支持网络被隔离开来。”





家暴比例也有所上升。2020年，近20%的妇女首次经历情感虐待、骚扰和控制行为。



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低社会经济地位地区的人们

报告称，社会经济条件较差地区中没有电脑或互联网的学生，相较条件较好的同龄人落后得更多，而且这种情况可能会持续下去。





没有“家庭办公室”环境的员工也很艰难，许多工作不稳定的人没有经济支持，那些无法上网或数字素养较低的人发现很难从政府服务机构获得支持。





这不仅仅是这些群体在教育或经济遭受不利影响，最贫穷的20%的澳大利亚人死于新冠的可能性是最富有的20%的人的三倍。



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“低收入和临时工人有时不得不在挣钱和保护社区之间做出选择。留工津贴领取者的工作得到了政府保障。但有的人比如短期临工，被排除在津贴领取之列外，不得不在经济停滞的情况下寻找工作。”





“住房不平等导致新冠病毒通过过度拥挤的住房传播，对居住环境拥挤的人来说，封城损害了他们的身心健康。”





报告说，澳大利亚的无家可归问题暴露出来，政府将无家可归者安排在旅馆里，以遏制病毒的传播。



An aged-care advocacy group is urging the federal government to start reforming the sector. Source: AAP

老年护理机构的居民

报告称，尽管澳大利亚所有的老年人都更有可能感染新冠，但养老机构里的老年人风险尤其高。





“他们通常比较虚弱，许多人患有各种形式的失忆或失智，”报告称。





“尽管大多数养老机构都有经过严格测试的感染控制程序，但很明显，这次新冠大流行的病毒传染性更强。”





报告称，许多医院不愿接收感染新冠的养老机构居民，担心这会导致重症监护室不堪重负。





“其结果是灾难性的，”报告说，在2020年所有与新冠相关的死亡病例中，75%以上是老年护理机构的居民。





到今年年中，澳大利亚超过四分之一的与新冠相关的死亡病例发生在老年护理机构。



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报告的建议

史高德教授呼吁澳大利亚政府考虑该报告的建议，其中包括将最弱势群体置于未来应对健康危机的规划的中心。





报告还建议建立一个澳大利亚疾控中心，提高决策的透明度，并加强跨州的合作。





史高德教授在一份声明中说：“我们必须吸取这些教训，并采取行动，确保我们为下一次健康危机更好地准备，因为我们知道还会有下一次。”





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