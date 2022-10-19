“我们很抱歉”： 澳洲医保公司Medibank客户数据疑遭黑客攻击

在澳大利亚医疗保险公司Medibank遭遇黑客攻击事件后，联邦网络安全部长克莱尔·奥尼尔（Clare O'Neil）表示，澳大利亚的公司必须采取更多措施保护客户数据。





联邦政府证实，Medibank发生了一起“重大网络安全事件”。在收到据称来自黑客的信息后，这家医疗保险公司的股票暂停了交易。





Medibank于昨天（周三）在提交给澳大利亚证券交易所的一份声明中表示，该公司已启动调查以确定客户数据是否被移除。



Advertisement

Cyber Security Minister Clare O’Neil Source: AAP / MICK TSIKAS 奥尼尔表示，政府网络安全部门正与相关机构合作，继续追查这一事件。





她在周三晚上的一份声明中说：“这起事件再次提醒澳大利亚政府、企业和公民需重视网络安全。”





奥尼尔说，澳大利亚信号局的澳大利亚网络安全中心和内政部正在提供支持，她已经和Medibank首席执行官大卫·科兹卡（David Koczkar）以及澳大利亚联邦警察交谈过。





针对这一事件的调查已启动，联邦政府机构会与Medibank一起合作。





奥尼尔认为这种情况令人担忧，相关机构正努力阻止这些数据被发布到互联网上。



READ MORE Optus遭受重大网络攻击 百万客户数据恐已泄露

继电信公司Optus的大规模数据泄露事件之后，Medibank遭黑客攻击的事件再次为商界敲响了警钟。





“这就是我们所面对的新世界，从现在开始，基本上我们将会遭受无情的网络攻击，”奥尼尔于今天（周四）早上对澳大利亚广播公司电台表示。





她认为需要确保尽一切努力保护好客户的数据。





奥尼尔称，在与Medibank首席执行官交谈后，现在还难以判断究竟有多少客户受到黑客攻击的影响。





“我目前非常关注此事，所涉及信息具有敏感性，” 她说。





“这家机构所持有的信息是医疗保健信息，这些信息一旦被公开，就会对澳大利亚人造成巨大的伤害。”



Medibank表示，保护客户数据仍是首要任务，并在一份声明中向客户表示：“我们很抱歉。”





这家医疗保险公司在声明中说：“Medibank的系统还没有被勒索软件加密，这意味着为客户提供的日常服务仍在继续。”





“我们将继续与专业网络安全公司合作，并已经向澳大利亚网络安全中心提出建议。”





该保险公司警告称，保护网络和系统的措施可能会导致服务暂时中断。





科兹卡表示，系统遭网络攻击这一消息确实会引起客户的担忧，对此他深表歉意。





“自从我们第一次发现系统上的异常活动以来，我们的团队就一直夜以继日工作，我们会继续如此，”他说。



READ MORE Woolworths集团旗下MyDeal遭黑客入侵 百万客户数据泄露

Medibank表示，作为一家提供医疗保险和服务的公司，它拥有“客户的一系列必要个人信息”。





六天前，Medibank报告称其网络遭到勒索软件攻击，但表示没有证据显示客户数据遭到移除。





澳大利亚公司的客户数据，包括Optus以及Woolworths旗下的一个在线购物网站的客户数据，近来都遭到了网络入侵。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。





LISTEN TO 【心理茶室】华人长者的“心病” 真的不仅“适应”这么简单 SBS Chinese 19/10/2022 27:12 Play