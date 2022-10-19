澳洲与新加坡达成全球首个“绿色经济”协议

总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在堪培拉议会大厦会见了新加坡总理李显龙（Lee Hsien Loong），这是澳大利亚与新加坡年度领导人会议的一部分。



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在联合新闻发布会上，李显龙将美国政府限制向中国出售技术的决定描述为潜在的不稳定因素。





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他说：“我们确实担心，关于国家安全的合理考虑可能会引发进一步的后果，并可能导致经济合作减少、相互依赖减少、信任减少，最终导致世界不稳定。”





当被问及阿尔巴尼斯政府的对华政策时，李显龙回答说：“我们从不给自己打成绩，更不给我们的朋友打成绩了。”





李显龙也拒绝谈及澳大利亚对中国加入跨太平洋自由贸易集团的立场，新加坡支持北京的申请。





澳大利亚的立场则是，在中国持续对其使用经济胁迫手段的背景下，反对其申请。





阿尔巴尼斯重申了与北京合作的必要性，同时坚持澳大利亚的国家利益。





他说：“我们需要确保我们（对供应链冲击）有更强的复原力——这并非意味着孤立主义政策。”





两位领导人宣布了全球首个“绿色经济”协议的签署，该协议由贸易部长唐·法雷尔（Don Farrell）与新加坡贸易及工业部部长颜金勇（Gan Kim Yong）签署。



两位总理都谈到了两国之间深厚信任和伙伴关系的可靠性。





阿尔巴尼斯说，李显龙先生还提供了国防军直升机和新加坡驻澳人员的帮助，以协助澳大利亚应对目前的洪灾。





阿尔巴尼斯说：“这就是朋友所做的，他们看到一位朋友正在经历困难时期，他们会问，我能提供什么帮助？”





两位领导人讨论了他们对开放的印太地区的承诺，并呼吁释放被缅甸当局监禁的澳大利亚教授肖恩·特内尔（Sean Turnell）。





新加坡是澳大利亚在东南亚的最大贸易伙伴，也是澳大利亚总体上的第五大贸易伙伴，并拥有强大的国防和教育关系。





李显龙访澳期间，两国还签署了澳大利亚核科学与技术组织与新加坡国立大学之间的新协议。





该协议将允许新加坡的研究人员使用位于墨尔本的澳大利亚同步加速器设施，以鼓励两国间的科研合作。





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