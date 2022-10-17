澳洲总理将与访澳的新加坡总理李显龙展开会谈

总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）将于今天（10月18日）在堪培拉会见新加坡总理李显龙（Lee Hsien Loong），并希望签署一项“绿色经济”协议。





该协议的谈判始于2021年9月，旨在减少环境产品和服务的贸易壁垒，以努力使新加坡和澳大利亚两国更快地实现脱碳，并鼓励新加坡成为澳大利亚氢气的进口国。





两位领导人还将讨论印太地区的安全挑战以及中国推动加入跨太平洋自由贸易协定的问题。





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新加坡支持北京的申请，而澳大利亚的立场是，在中国的贸易制裁存在的情况下，不应该举行会谈。





李显龙周日抵达悉尼，周一乘坐澳大利亚皇家空军波音737飞机抵达堪培拉。周一晚，阿尔巴尼斯以晚宴招待李显龙夫妇，周二会开始正式的代表团会谈。



在周一晚发布的一篇Facebook帖子中，李显龙表示，他在“洛伊研究所就地缘战略发展及其对我们地区的影响进行了一次引人入胜的讨论”。





他补充说：“澳大利亚通过其积极的经济参与和对地区安全的贡献，在我们地区发挥着重要作用。”



他还提及两国之间“强大的经济和贸易联系”，他说，在此前于悉尼进行的商务午宴上，他“欢迎澳大利亚企业利用这些强大的关系与新加坡建立更多的伙伴关系，特别是在数字和绿色经济领域”。





据新加坡媒体消息，2021年，澳大利亚是新加坡的第十大贸易伙伴，双边贸易总额达272亿新元（约合304亿澳元）。新加坡则是澳大利亚第五大双边贸易伙伴和第六大外国投资者，截至2021年底，新加坡占澳大利亚累计外国投资总额的1214亿澳元，即2.9%。





此外，澳大利亚外长黄英贤（Penny Wong）今天也将与新加坡外交部长维文（Vivian Balakrishnan）举行双边会谈。





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