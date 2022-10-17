习近平重申不放弃武统台湾 台湾强调唯有台湾人民决定其未来

习近平周日在二十大开幕式上说，解决台湾问题要靠“要由中国人来决定”，中国不会“放弃使用武力”，但会“尽最大努力争取和平统一的前景”。





尽管遭到台湾政府的强烈反对，但中国仍将民主执政的台湾视为自己的领土，台湾政府拒绝接受其主权主张，并表示只有台湾人民有权决定他们的未来。





8月，在美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）访台后，中国在台湾附近举行了军事演习，紧张局势急剧上升。





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这些军事活动仍在继续，但有所放缓。



Delegates applaud as Chinese President Xi Jinping arrives at the opening ceremony of the 20th National Congress of China's ruling Communist Party in Beijing. Source: AAP / Mark Schiefelbein/AP 习近平在北京举行的二十大开幕式上发表讲话说，中国始终“尊重、关心和造福”台湾人民，并致力于促进台湾海峡两岸的经济和文化交流。





他说：“解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。”





“我们坚持以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但决不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。”





习近平称，这针对的是外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动，而绝非针对广大台湾同胞。





在长时间的掌声中，他说：“国家统一、民族复兴的历史车轮滚滚向前，祖国完全统一一定要实现，也一定能够实现！”



台湾行政院陆委会10月16日下午发布新闻稿说，蔡英文总统在今年国庆演说已明确表达台湾的坚定立场。





台湾总统蔡英文在上周一的国庆演说中表示，兵戎相见绝非两岸选项，并提到愿意与北京一道“寻求双方可接受的维持台海和平稳定的方法”。





中国拒绝与蔡女士对话，认为她是分裂分子。





北京向台湾提供了“一国两制”的自治模式，这与它对香港使用的模式相同。





台湾所有主流政党都拒绝了这一提议，且根据民意调查，这一提议几乎没有得到任何民众支持。





习近平还告诉大会，中国必须确保香港由“爱国者”统治，并将支持香港与大陆融合。





他说，“一国两制”是香港的最佳制度，必须长期坚持下去。





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