【互动地图】墨尔本西区Point Cook成全澳最多元区域 一键了解您所在社区

在如今的澳大利亚，约有28%的人在海外出生，几乎有一半人的父母在海外出生，但在一些地方，这一比例要高得多。





今年发布的2021年人口普查结果显示，自2017年以来，澳大利亚迎来了100多万新移民，其中约22万人来自印度，这是澳大利亚以外出生国的最大增幅。印度现在已经超过了中国和新西兰，成为仅次于澳大利亚和英国的第三大出生国。





搜索下方地图，看看您所在区人口最主要的出生国家（不包括澳大利亚）。



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而说到出生国家人数，墨尔本西区Point Cook是文化最多元的地方，有在146个不同国家出生的人，位居榜首。紧随其后的是墨尔本市中心（137个国家），以及悉尼的Blacktown 和 Maroubra（133个国家）。





悉尼内城区Haymarket记录了海外出生人口的最高比例——约有78%的人在海外出生——Haymarket是唐人街及诸多留学生的所在地，悉尼人对这一高比例也许并不会太感意外。具体而言，Haymarket的居民来自不同的国家，包括21%来自中国，17%来自泰国，11%来自印度尼西亚，马来西亚和韩国各占3%。





相比之下，海外出生人口比例最小的地区（仅比较了有1000人以上居民的地区）包括昆州的原住民社区Cherbourg和Yarrabah，以及北领地的Milinimbi。





必须指出的是，在地图中不包括在澳大利亚出生的人，未涵盖812728名（或澳大利亚人口的3.2%）被认定为原住民和/或托雷斯海峡岛民的澳大利亚人。





说到语言，澳大利亚有350多种不同的语言，包括人口普查确定的167种原住民和托雷斯海峡岛民语言，其中一些出现在下方地图上。





自2016年以来，在家中使用英语以外语言的人数增加了近80万，达到550多万人。在澳大利亚，约有85万人说他们英语说得不好，或者根本不会说。





搜索下方地图，看看您所在的区最常用的语言是什么。



普通话仍然是澳大利亚家庭最常使用的除英语以外的语言，有近70万人使用普通话。其次是阿拉伯语，使用人数超过36.7万。





旁遮普语是印度和巴基斯坦的常用语言，其增幅最大，现在有超过23.9万人在家里说旁遮普语，自2016年以来增加了80%。





最近的人口普查在宗教方面的发现也很有意思，澳大利亚有38.9%的人现在报告说“无宗教信仰”，这一数字在2016年为30.1%，而43.9%的人信仰的宗教是基督教，2016年时的比例为52.1%，其次是伊斯兰教，占3.2%，印度教占2.7%，佛教占2.4%。





澳大利亚十大最具宗教信仰的区几乎都位于偏远地区，或者位于移民人口高于平均水平的西悉尼地区。





搜索下方地图，看看您所在区民众的宗教信仰。



北领地Arnhem Land沿海的Galiwinku岛是有宗教信仰人口比例最高的地方，有90%的人报告说他们有宗教信仰。1942年，卫理公会在该地区建立了一个传教所，现在约有47%的人追随联合教会（Uniting Church），但有很高比例（26%）的人说他们遵循原住民的传统信仰。





西悉尼的许多区也显示出对信仰的强烈承诺，包括Bungarribee（34%的人信奉印度教）、Elizabeth Hills（44%的人信奉天主教）、Mount Lewis（40%的人信奉天主教）、Girraween（52%的人信奉印度教）、Abbotsbury（53%的人信奉天主教）、Mount Vernon（58%的人信奉天主教）和Carnes Hill（37%的人信奉天主教）。除Mount Vernon外，所有这些区的海外出生人口都高于澳大利亚27.6%的平均水平。





上榜的还有墨尔本北区Roxburgh Park，那里有34%的人信奉伊斯兰教；Wurrumiyanga是Tiwi群岛上的一个原住民社区，这里曾是天主教传教士的所在地，82%的人仍然说自己是天主教徒。



“社区内部”的多样性

在海外出生人口比例第二高的区Harris Park，印度出生的人士目前占当地总人口的45%，其中47%的人还说他们信奉印度教。总体而言，当地75%的居民在海外出生。





但是，即使许多居民出生在印度，社区内仍然葆有多样性，居民们说着各种各样的印度语言。15%的人讲古吉拉特语，12%的人讲印地语，而讲旁遮普语、尼泊尔语和泰卢固语的人各占6%左右。





澳大利亚国立大学的人口学家艾伦（Liz Allen）博士博士说，语言的多样性表明，往往被一些人认为是同一个群体的社区其实可能非常多样化。





“我们在一些地方看到了多样性，特别是在西悉尼，非常有趣的是，即使是来自某个国家或某个地区的人，也彼此不同。”





“所以存在多样性，即使在外表看起来非常相似的人群中，也有相当多的差异。”





艾伦博士说，还值得注意的是，有些人可能会说他们信奉或认同某个特定的宗教，但实际上，情况可能并非如此。





“在很多情况下，我们在人口普查的宗教问题中所引用的内容可能反映了我们的成长经历；它可能并不反映我们的'现在'。”





“如果我们的宗教与我们的文化紧密相连，我们可能更频繁地体验到一种强迫感，即我们需要说我们信仰一个特定的宗教，但我们并没有实践之。”





她说，父母往往会给孩子确定一个特定的宗教信仰，人们也更倾向于在婚后、有家庭观念时说他们是宗教徒，但是，随着年龄增长，他们更有可能说他们不信教。



统计数字背后的人

出生在印度的Girraween居民Goverdhan说，他认为宗教并未在他的社区中发挥巨大作用，尽管他的确参加了附近的位于Westmead的印度教寺庙的活动。他说，庞大的印度社区是他七年前被吸引到该地区的原因之一，但主要的吸引力是该区靠近悉尼第二CBD Parramatta、交通、购物和好学校。





该区还靠近Harris Park，那里有大量印度出生的居民。





Goverdhan是当地7%讲泰卢固语人口中的一位，泰卢固语是印度的一种古典语言，在某些邦仍然使用，不过他听得懂、也能讲印度的通用语言印地语。





Goverdhan说他为当地的印度社区建立了一个Facebook页面，因为他想分享有关教育、节日和其他新闻信息。





“我们都来自一个地方，我们有共同的想法，有好东西可以分享。”





他在澳大利亚生活了14年，表示自己已能够在信息技术领域进一步发展自己的事业。





“我在这里有一份很好的职业，这是一个很好的社区，美丽的国度和人民，经济也不错。”





“澳大利亚是一个多元文化国家，我们喜欢所有的文化、所有的人。”



英国和英语仍然占主导地位

在全澳范围内，英国是澳大利亚以外最常见的出生地，占比高达4%，其次是印度（3%），以及中国和新西兰（均为2%）。





其他受欢迎的国家是菲律宾、越南、南非、马来西亚、意大利和斯里兰卡，各占人口的1%。





大约72%的澳大利亚人表示在家里讲英语。





澳大利亚国立大学的詹姆斯·雷默（James Raymer）教授说，许多英国移民已经在澳大利亚生活了很长时间，这与来自中国和印度的移民不同，后者更可能是最近才来澳的。





“如果你按出生国来看移民的年龄构成，英国裔有很多60多岁、70多岁、80多岁和90多岁的人，而印度和中国移民中几乎没有这个年龄段的人。”





英国出生的人口也更加分散，澳大利亚没有一个地区的英国出生人口甚至占总人口的1%。拥有最多英国出生人口的地区是珀斯南部的Baldivis，其次是悉尼的Mosman、维州的Mornington及珀斯的Rockingham。



澳大利亚多元文化主义的未来

另一个人口增长显著的移民来源国是尼泊尔，在最近的人口普查中，尼泊尔移民的人数增幅位居第二。自2017年以来，有近7万名来自尼泊尔的人抵达澳大利亚，自2016年以来，人口规模增加了一倍多。





艾伦博士说，从历史上看，在澳大利亚的尼泊尔人数量很少，这使得人数增长显得更为可观，但这也可能反映出尼泊尔的经济状况变得更好，这使得人们可以到海外旅行，并将他们的孩子送到澳大利亚上学。尼泊尔社区的成员分布相当广泛，但在悉尼郊区的Auburn、Hurstville 和 Strathfield活跃着较大的尼泊尔移民群体。





雷默教授说，移民移居澳大利亚，说不同的语言，信奉不同的宗教，这不是什么新鲜事。





“当天主教徒开始来到澳大利亚时，这就是一个大问题......对我来说，这是一种重复的故事，移民群体，人口流动，随着时间的推移而改变，时而上升，时而下降。”





他说，在未来，可能出生在非洲国家的人会构成更强大的移民澳大利亚的浪潮，因为他们仍然在快速增长，而包括中国和其他东亚国家在内的其他国家的移民人口将开始出现下降。





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