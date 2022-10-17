长期违规 涉嫌洗钱 Star悉尼赌场被罚1亿并被暂停执照

新州赌场监管机构已经暂停了星亿娱乐集团（Star Entertainment）悉尼赌场的博彩执照，并因其违规活动对这家陷入困境的公司处以了创纪录的1亿澳元罚款。





新州独立赌场委员会（NICC）首席专员菲利普·克劳福德（Philip Crawford）周一宣布了这一重磅处罚，称Star悉尼赌场可以在没有博彩业务的情况下继续营业。





他说：“我们决定对Star悉尼赌场处以1亿澳元的罚款，并暂停Star的赌场执照。”



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执照暂停从周五上午9点开始生效。





克劳福德表示，这是新州历史上第一次对赌场实施停业整顿。





他表示，对Star采取的这一严厉处罚向业界传达了严肃的信息，即“在这个国家赌博并不违法，但必须遵守某些规则”。



Star赌场执照为何被暂停？

NICC上个月发布了一份由Adam Bell SC撰写的严厉报告，该报告表示在调查中发现星亿公司一连串的违规行为，不适合持有赌场执照。





其中包括臭名昭著的“黑帮中介事件”：该赌场不顾洗钱管制，允许一名与黑帮有关联的中介人（junket）在赌场一个秘密房间经营非法赌局。





专员提到，该赌场将约9亿澳元的银联卡交易伪装成酒店费用的洗钱行为是一个严重的违规行为，并表示很难量化到底有多少钱通过星亿娱乐的秘密豪赌厅Salon 95完成了洗钱。





他表示，之所以实施严厉的处罚是因为对星亿的改革计划不满意。





新州议会上个月才通过法律，将最高处罚额从100万澳元提高到了1亿澳元。



Pokies Credit: Getty Images/Alina555 克劳福德说：“如果没有一位称职且经验丰富的首席执行官的领导，Star提交的补救计划就没有多大意义。”





“Star的新任首席执行官罗比·库克（Robbie Cooke）今天在Star开始工作。他向我们展示了一个绝对有能力提供星亿公司所需的强有力领导的人。”





但克劳福德表示，在开始任何关于重新获得执照的严肃讨论之前，需要进行紧急的“根本原因分析”。





他说：“社会契约被破坏得非常严重......现在要靠他们（星亿）来......恢复这种信心。”





“如果没有强有力的领导，这个补救计划可能是无用的。”



NICC任命新经理

与此同时，NICC还任命Wexted Advisors的尼克·维克斯（Nick Weeks）为Star新经理，监督星亿悉尼赌场的补救和变革，确保“Star赌场继续营业，所有员工将继续受雇”。





如果没有经理的任命，成千上万的Star员工将在一夜之间失去工作。





“在这一点上，委员会认为这不符合公共利益，”克劳福德说。





“Star赌场有大约一万名员工。而他们中的很多人依靠收入来支付抵押贷款和抚养孩子。”





经理的初始任期为90天，可以延长。





赌博的净收入将汇给员工，使其能够继续运行。





克劳福德说：“我们不是在它可能会失败的基础上设立这个管理模式的。我们希望它能够成功。”



在NICC作出决定之前，库克曾发誓要重振这家博彩娱乐公司。





“我们需要将合规放在首位，如果你这样做，就能保护股东的价值，”他上周告诉澳联社（AAP）。





“业务中肯定存在一些挑战，”他说。





库克发誓在他的领导下，“合规将被置于利润之上”，并补充说“文化变革不会在一夜之间发生”。





“我处理这些问题的重点是对我们的监管机构、政府合作伙伴、75000名股东、8000名团队成员和广大社区的承诺，以重建信任。”





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