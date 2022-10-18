为什么有些人是吸蚊体质？科学家知道答案

南半球气候越来越温暖，蚊子也开始活跃起来，这让很多澳人感到十分困扰。





而近日，有美国研究人员表示他们已经弄清楚为什么有些人是吸蚊体质，而其他人却不受蚊子青睐。





即将发表在科学杂志《细胞》上的这项研究指出，人们观察到蚊子似乎更容易被某些人所吸引，但对此背后的原因知之甚少。





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来自纽约洛克菲勒大学（The Rockefeller University）的研究人员发现，皮肤上的羧酸（carboxylic acids）是一种可以引诱蚊子的吸引剂。





酸含量明显较高的人对蚊子更具吸引力。





即使是感知酸味的受体缺失的变异蚊子，仍然更容易被皮肤上酸含量较高的人所吸引。





“这表明，具有明显嗅觉缺陷的蚊子仍然能够分辨出个体之间的差异，”研究指出。



蚊子的“吸引力分数”

吸引力可以有很大的不同。



Researchers have developed an 'attraction score' to measure why mosquitoes are drawn to some people more than others. Source: AAP 研究人员根据蚊子如何涌向他们的受试者确定了一个“吸引力分数”，发现对蚊子最有吸引力的人得分比第二高的人高四倍。





与最没有吸引力的人相比，他们的得分要高100倍。





研究人员认为他们的发现为蚊子吸引现象提供了更科学的推理，而不是现有的基于血型的理论，或食用B族维生素或大蒜作为家庭驱蚊剂的理论。





然而，不确定因素仍然存在。





研究指出，区分人们对蚊子吸引力的具体化学机制仍不清楚，而皮肤气味随时间变化的一致性也是未知的，特别是“从通常容易被蚊子叮咬的身体部位发出的明显不那么强烈的皮肤气味”。





但这项研究仍可为开发更有效的驱蚊剂提供参考。





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