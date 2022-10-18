抗议者据称被拉入中国领馆并遭殴打 英国警方发起调查

在中国共产党第二十次全国代表大会上，在习近平提交报告后，代表们纷纷发言。





他们全心全意地赞扬了这位中国共产党领导人，并称赞他将社会主义与中国特色相融合。





其中一位代表穆耶赛·尼加提表示，新疆所有民族的干部群众都感到“很温暖，很高兴”。





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她说：“习近平总书记在报告中指出，团结就是力量，团结才能胜利。真挚的语言道出了新疆各族干部群众的共同心声。伟大的祖国新兴向荣，我们作为祖国大家庭的一员，感到很温暖，很幸福。我们各民族要像石榴籽一样紧紧抱在一起，把我们的新疆建设得更加繁荣昌盛，为实现中国梦奉献自己的力量。”





仅在两个月前，联合国的一份报告称，中共可能对新疆的维吾尔少数民族犯下反人类罪。





与此同时，在会议之际，斯里兰卡和埃塞俄比亚的政治领导人赞扬了中国共产党。





此前，中国国家主席习近平发表了一份报告，描绘了他通过中国社会主义为中国带来荣耀的雄心。





埃塞俄比亚繁荣党总书记亚当·法拉（Adam Farah）表示，中国共产党正在使多国摆脱贫困。





“在过去的10年里，以习先生为核心的中国共产党带领中国实现了以创新为基础的高质量发展，使大量的民众摆脱了贫困，为整个世界开辟了新的积极前景。”





此际，英国警方正在调查一名反对习近平的抗议者被拉到中国领馆并据称遭到殴打的指控。





据报道，事件发生在曼彻斯特，警察不得不营救一名据称遭到殴打的男子，这促使英国外交部对暴力事件表示担忧。





英国外交副大臣扎克·戈德史密斯（Zac Goldsmith）说，他已经告诉中国当局，在英国进行和平抗议的权利必须得到尊重。





中国外交部发言人汪文斌表示，当出现危及安全的骚乱时，外交机构可以采取必要的措施。





“我不了解你提到的有关的情况。中国驻英使领馆一贯遵守驻在国法律，我们也希望英方按照维也纳外交关系公约和维也纳领事关系公约的规定，为中国驻英使领馆正常履职提供便利。”





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