【疫苗快报】专家建议民众在强制隔离取消后采取措施保护彼此免受感染

要点 西澳州卫生部发布声明表示将为一项探索长期新冠影响的调查征集参与者

专家建议民众在强制隔离取消后采取措施避免工作中感染

当局建议阳性患者在感染期内避免进入高风险环境

西澳卫生部启动长期新冠调查

本周一（10月17日），西澳州卫生部发布声明表示将为一项探索长期新冠（Long COVID）影响的调查征集参与者。





声明称：“卫生部正在要求西澳人参与一项调查……卫生部将通过短信联系此前被诊断出患有COVID并同意参加未来研究的参与者。”





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传染病控制高级医疗顾问保罗·埃夫勒（Paul Effler）医生表示，这项研究将有助于确定西澳应对长期新冠所需资源和未来的医疗保健需求。





“ Omicron疫情期间西澳拥有很高的疫苗接种率，这意味着来自其它疫苗接种率较低、经受不同病毒变种所致疫情的国家的长期新冠信息，可能不太适用于我们的情况，” 埃夫勒医生说。





“我们鼓励任何收到调查请求的人做出回应，因为这将帮助我们确定导致长期新冠的风险因素，并估计西澳州在初次患病后仍有症状的人的比例。”





“即使您很快从新冠感染中康复并且现在没有长期新冠的症状，我们仍然希望收到您的回复。”





他指出，将患有长期新冠的人士的回复与未患长期新冠的人士的回复进行比较，有助于当局更好地了解风险因素和潜在原因。





如果民众对调查有疑问或在完成调查中有任何困难，可以在周一至周五上午 8 点至下午 4 点致电西澳州卫生部。



专家建议民众在强制隔离取消后采取措施避免工作中感染

从上周五起，澳大利亚的新冠阳性患者强制自我隔离规定正式取消。





但专家表示，需要外出工作的民众该继续遵循自大流行开始以来确保安全的相同举措。





新州首席卫生官钱特（Kerry Chant）博士说：“我们都从实践中获知了怎么做最能有效地保护彼此免受新冠病毒感染，所以请继续采取这些简单但重要的步骤。”





“我们敦促人们，如果有感冒或类似流感的症状，如流鼻涕、喉咙痛、咳嗽或发烧，请留在家中，并接受检测。”





钱特博士说，人们应该与他们的雇主讨论他们安全返回工作场所的问题，并在职业健康和安全框架下管理风险。





各州和领地都有自己的工作健康和安全法律，以管理工作场所的雇员、访客、客户和供应商的健康和安全风险。





虽然提供一个安全的工作环境是雇主的责任，但员工也有义务照顾自己的健康和安全，确保不伤害他人。





澳大利亚医学协会主席史蒂夫·罗布森（Steve Robson）教授说，新冠阳性病例需要注意与他们打交道的人。





“如果你有症状或最近感染了新冠病毒，请确保尽量减少可能将感染传播给其他澳大利亚人的方式，”他说。





然而，罗布森教授担心，病例报告不足将使医护人员难以了解COVID在社区传播的真实情况。



当局建议阳性患者在感染期内避免进入高风险环境

尽管强制性自我隔离已经结束，但感染期的定义却仍未改变。





钱特博士说，一个人感染COVID最长可达10天，但他们在症状开始前两天直至症状消退这段期间内传染性最强。





她敦促新冠患者在感染期内，身处室内和乘坐公共交通工具时佩戴口罩，并应该在至少七天内避免进入大型集会、拥挤的室内场所和高风险环境（如医院和老年或残障人士护理机构）。





她同时指出，及时接种疫苗仍然是预防COVID的最佳方法。





除此之外，新州卫生部也对阳性患者的密切接触者提出了卫生安全建议，包括：



监测自身症状；

接受检测并在生病时留在家中；

在七天内避免进入高风险环境，如医院、老年或残障人士护理机构；

避免探访重病高危人群；

在室内和乘坐公共交通工具时戴上口罩；

经常进行抗原自检（RATs）。

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