澳洲倡导机构推动设立新签证 希望帮助移民女性逃离暴力

这篇文章提到了家庭暴力、性侵犯和儿童虐待。





澳大利亚一个多元文化反家暴中心将继续努力，推动联邦政府为持有临时签证的受害者和幸存者设立一种新签证，让这一群体在澳大利亚拥有安全感。





总部位于维州的inTouch机构倡导移民和难民的受害者和幸存者的权益。该机构呼吁为遭受暴力影响的女性设立为期三年的特别签证。这是该机构在3月份向联邦政府提出的11项建议之一。





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周一，澳大利亚联邦政府发布一项新十年计划，目标是在一代人的时间之内结束对妇女和儿童的暴力行为。



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这份144页的新计划由联邦、州和领地领导人共同发起。





新计划指出，施暴者利用受害者和幸存者的临时签证作为对其控制和虐待的一种形式；移民女性，包括那些持临时签证的女性，面临一些特有障碍，“例如结束一段关系对她们的签证身份和社会保障资格会带来影响”。



新计划建议，可以考虑放宽对现有临签持有者所能获得服务的限制，这样移民或难民背景的受害者和幸存者就能获得更好的支持。





inTouch首席执行官米哈尔•莫里斯（Michal Morris）表示，该机构推动为受害者和幸存者设立一种新签证，这种三年签证将为这些受害者和幸存者提供医疗保险、社会服务和孩子的学校教育，为她们提供所需的经济独立。



Michal Morris, chief executive of inTouch, awaits how the government will invest in the newly released national plan to end violence against women and children. Source: Supplied / Jesse Spezza 根据inTouch的提议，女性将可以申请这种新签证作为获得永居权的途径。





莫里斯说：“我们必须确保每一位在澳大利亚遭遇家暴的女性都能获得支持，从这种经历中走出来。”





“唯一能做到这一点的方式，就是在她的签证身份问题上给她一些喘息的空间，令其继续前行。”



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“我认为，我们确实需要不断提醒联邦政府，临时移民签证项目会被用来进行胁迫性的控制，这种控制是一种家庭暴力。”



“针对妇女的暴力泛滥是一场全国性的危机”

在澳大利亚，每三名女性中就有一人自15岁起遭遇身体暴力，每五名女性中就有一人曾遭性暴力。在澳大利亚，平均每10天就有一名女性死于伴侣之手。第一民族妇女因遭暴力而入院的可能性是非原住民妇女的34倍。





“在这个国家，针对妇女的暴力泛滥是一场全国性的危机，” Full Stop Australia机构的首席执行官海莉·福斯特（Hayley Foster）说，该机构为性暴力、家庭暴力的受害者提供支持。





“我们现在有机会去阻止这些暴力和扭转局面，确保下一代妇女和女孩在没有暴力的环境中生活。”



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全国反性别歧视专员凯特·詹金斯（Kate Jenkins）表示，尽管该计划“鼓舞人心”，但联邦和各地的政府必须配备相应资源来实现目标。





她在一份声明中说：“为了使这项计划获得成功，各地政府都需要在预防和恢复战略上进行重大投资。”





这项新计划的制定基于前总理吉拉德（Julia Gillard）领导的第一个12年的国家计划的基础。





莫里斯表示，此前的计划为本届政府在应对性别暴力方面“有所作为”铺平了道路。





SBS新闻已联系内政部，请求其置评。





如果您或您认识的人受到家庭暴力或性侵犯的影响，请致电1800RESPECT（电话 1800 737 732）或访问1800RESPECT.org.au。男性转介服务为男性提供针对有关家庭暴力的建议，请致电1300 766 491。在紧急情况下请拨打打000。





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