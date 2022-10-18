租房难：澳大利亚周租400澳元以下的房源数创新低 原因何在？

一份最新报告显示，由于澳大利亚的房价居高不下，现金利率持续上升，让人们可负担得起的租房数量创下历史新低。





PropTrack的一份市场洞察报告发现，在2022年9月，在realestate.com.au网站上挂牌出租的房屋中，每周租金低于400澳元的比例降至19.3%的历史低点，相较于2020年3月的41.8%的比例大幅下降。





专家们表示，由于空置率下降、首次置业者购房数量减少以及移民人数增加，预计未来几个月租金可负担性较强的房屋供应量将继续下降。





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这份报告发现了什么？





根据这份报告，在2022年9月，没有一个首府城市有超过25%的房源的周租低于400澳元。



The share of properties listed for rent on realestate.com.au for less than $400 per week fell to a record low 19.3 per cent of listings in September 2022, according to new research by PropTrack. Source: SBS 在悉尼，一年前，挂牌出租的房屋中有20%的房子周租低于400澳元，但在2022年9月，这一比例已降至10%。





在霍巴特、达尔文和堪培拉，周租低于400澳元的房屋占比不到10%。





在边远地区，周租低于400澳元的出租物业的比例从57%降至28%。





自新冠大流行开始以来，可供出租的房屋总数减少了31.4%。



导致租金上涨的因素有哪些？

PropTrack经济学家安格斯·摩尔（Angus Moore）表示，出租房屋数量创历史新低的原因包括低空置率和缺乏租房选择。





他说：“租金增长如此之快的主要原因是可供出租的房源并不多。”



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摩尔指出，租房的空置率极低，realestate.com.au网站上的出租房源数量与疫情前相比大幅下降。





澳新银行研究部门高级经济学家凯瑟琳•柏奇（Catherine Birch）表示，除了租房需求增加之外，澳大利亚还面临新建住房数量受限的情况，部分原因是建筑业的供应链问题。





“很多人可能在等待他们的新房建成……如果房子建好了，他们现在就可以搬进去，不再租房，这样其他人就多了出租房源的选择。”



加息有影响吗?

今年10月，澳大利亚储备银行将官方现金利率上调至2.6%，创下2013年7月以来的最高水平。





澳大利亚储备银行已经连续6个月上调现金利率，许多澳大利亚抵押贷款持有者现在每月的还贷额比去年同期多出数百澳元。





柏奇表示，随着负担能力日益成为制约因素，加之利率上升降低了人们的借贷能力，租赁市场面临更大的压力。





“如果人们无法进入新房市场，那么就会继续租房。”



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新冠大流行的影响

摩尔表示，新冠大流行对澳大利亚房地产市场产生了重大影响，在两个关键方面影响了租赁供应。





他说：“首先，在疫情期间，我们实际上看到许多投资者抛售了他们的出租物业，这意味着现在的租赁存量比以前要少。”





他提到另一个原因是租房需求强劲增长。





“部分原因是，对很多人来说，合租独栋别墅的吸引力下降，所以我们看到合租独栋别墅的需求变少，而租一居室和两居室公寓的越来越多。”





在疫情期间，从城市迁移到边远地区的人数也出现了激增。



Rental Market Source: AAP

人口迁移的影响

2020年12月，政府的人口中心显示，在截至2020年6月份季度里，首府城市向边远地区净流动了10500人，这是有记录以来最大的季度净流动量，是过去10年的平均水平的两倍多。





摩尔表示，这种内部人口迁移导致澳大利亚各边远地区空置率降低、房价上涨。





“因此，我们看到很多房源被抢租一空，而且在过去两年的大部分时间里一直如此……其中一些边远地区的租金增长非常快，空置率接近于零。”



接下来会发生什么?

租房者可能还需要一段时间才能看到租房市场的缓解。





“根据CoreLogic的数据，租金增长的速度最近似乎有所放缓，但租金仍在上涨；而且我们预计，只要空置率保持在低位，这种情况就会持续下去。”





柏奇表示：“在悉尼和墨尔本，我们可能会看到空置率继续下降，而人口增长的复苏也促使了下降的趋势。”





她说，目前澳大利亚净移民回归势头强劲。“无论谁来到澳大利亚，都需要有地方居住。”





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