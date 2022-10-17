强制自我隔离规定正式取消后 澳人如何保证自身安全？

要点 澳大利亚医学会主席表示，COVID-19仍对澳大利亚人构成威胁

钱特博士建议雇员与雇主讨论健康安全计划

专家表示及时接种疫苗仍是预防COVID的最佳方法

悉尼居民、三个孩子的母亲Jenny Choo对全国内阁取消强制隔离期的决定感到不满，称这是一个“错误”。





她担心她不到五岁的孩子，因为他们目前还没有资格接种COVID疫苗。





“我的孩子可能会从托儿所老师和工作人员那里感染COVID，因为阳性病例不再需要隔离了，”Jenny告诉SBS。





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澳大利亚只允许五岁以下的弱势儿童接种疫苗，而五岁以上的儿童有资格接种两剂COVID-19疫苗。



COVID仍然是一个重大威胁

澳大利亚医学协会主席史蒂夫·罗布森（Steve Robson）表示，尽管COVID的感染、住院和死亡人数有所下降，但政府和居民绝不能掉以轻心，失去对这种大流行病的认识。



COVID仍然对我们的健康、经济和卫生系统构成威胁。

罗布森教授说，澳大利亚人面临着巨大的风险，因为疫苗接种的免疫力正在消退，而北半球正在形成另一轮疫情。





罗布森教授说：“政治领导人发出的信息是（大流行）已经结束，但事实并非如此。”



强制隔离取消后如何避免在工作中感染新冠？

专家说，员工们应该继续遵循自大流行开始以来确保他们安全的相同做法。





新州首席卫生官钱特（Kerry Chant）博士说：“我们都从经验中知道什么最能有效地保护彼此免受COVID-19感染，所以请继续采取这些简单但重要的步骤。”





“我们敦促人们，如果有感冒或类似流感的症状，如流鼻涕、喉咙痛、咳嗽或发烧，请留在家中，并接受检测。”



钱特博士说，人们应该与他们的雇主讨论他们安全返回工作场所的问题，并在职业健康和安全框架下管理风险。





各州和领地都有自己的工作健康和安全法律，以管理工作场所的雇员、访客、客户和供应商的健康和安全风险。





虽然提供一个安全的工作环境是雇主的责任，但雇员有义务照顾自己的健康和安全，确保不伤害他人。



罗布森教授说，新冠阳性病例需要注意与他们打交道的人。





“如果你有症状或最近感染了新冠病毒，请确保尽量减少可能将感染传播给其他澳大利亚人的方式，”他说。





然而，罗布森教授担心，病例报告不足将使医护人员难以了解COVID在社区传播的真实情况。



新冠阳性患者在多长时间内具有传染性？

强制性自我隔离已经结束，但感染期定义仍未改变。





钱特博士说，一个人感染COVID最长可达10天，但他们在症状开始前两天直至症状消退这段期间内传染性最强。



她敦促COVID-19患者在室内和乘坐公共交通工具时佩戴口罩，并应该在至少七天内避免进入大型集会、拥挤的室内场所和高风险环境（如医院和老年或残障人士护理机构）。





专家说，及时接种疫苗仍然是预防COVID的最佳方法。



如果你是密切接触者怎么办？

新州卫生部建议，密切接触者应该：



监测症状

接受检测并在生病时留在家中

在七天内避免进入高风险环境，如医院、老年或残障人士护理机构

避免探访重病高危人群

在室内和乘坐公共交通工具时戴上口罩

经常进行抗原自检（RATs）

对一些人来说是一种解脱

一些居民认为强制隔离的结束是对父母和孩子的一种解脱。





“不再有精神压力和恐惧。每个人都有与COVID一起生活的经历，无论年龄和限制如何。现在是时候回到当下，活在当下了，”两个孩子的母亲Sangeetha说。





特殊教育老师、五个孩子的母亲Kelly Ford认为COVID隔离规则的结束“非常棒”。





“学生们非常希望能够回归社区，参与重要的社区生活并锻炼社交技能，”她说。





“我们已经制定了学校营地、户外运动和许多令人兴奋的短途旅行的计划。生活又美好了！”





对COVID规则变化后返回工作岗位、学校或教育机构有所担忧的澳大利亚人可以在各自的州和领地寻求帮助。



首都领地：拨打Canberra Health Services的心理健康热线 1800 629 354

新州：心理健康热线 1800 011 511

北领地：心理健康热线 1800 682 288

昆州：1300 MH CALL心理健康热线 1300 642 255

南澳州：Beyond Blue Coronavirus心理健康支持服务，电话 1800 512 348

塔州：心理健康服务热线 1800 332 388

维州：Head to Help，电话 1800 595 212

西澳州：心理健康紧急响应热线 1300 555 733





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