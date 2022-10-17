Woolworths集团旗下MyDeal遭黑客入侵 百万客户数据泄露

零售业巨头Woolworths旗下的一个在线购物网站发生重大数据泄露事件，数百万客户的数据被曝光。





该公司称，黑客通过泄露的用户登录信息侵入系统并获取了MyDeal网站的客户详细信息。





Woolworths集团在上周五的一份声明中说，MyDeal正在联系估计有220万受本次事件影响的客户。





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泄露的客户信息包括姓名、电子邮件地址、电话号码和送货地址，以及购买酒类时用于验证年龄的客户出生日期。





据悉，其中120万客户只有电子邮件地址遭到泄露。





该公司表示，MyDeal没有存储敏感记录，如支付信息、驾照或护照详细信息，也没有密码在此次事件中被泄露。





9月，Woolworths收购了MyDeal 80%的股份，收购金额超过2亿澳元。





该公司表示，MyDeal的系统是在一个不同的平台上运行的，没有任何Woolworths客户资料在本次事件中被泄露。



MyDeal首席执行官肖恩·森维特内（Sean Senvirtne）对本次事件给受影响客户造成的担忧表示歉意。





他说：“我们将继续与有关当局合作，调查这一事件，我们将向客户全面通报影响他们的任何进一步更新。”





MyDeal数据泄露事件发生在电信公司Optus的大规模黑客攻击事件之后——约1000万Optus客户的个人信息在该事件中被曝光。





在数十万澳大利亚人的护照、驾照和Medicare号码被泄露后，有关方面已对该事件启动了多项调查。





在Optus黑客事件发生后，政府誓称要审查澳大利亚《隐私法》，并可能在今年年底前推出更严格的隐私数据保护措施。





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