澳大利亚超过70%的移民女性表示负担不起就医费用

新的研究表明，作为移民或来自原住民和托雷斯海峡岛民背景的女性在澳大利亚很难负担得起医疗保健服务费用。





超过70%的移民女性和超过一半的原住民女性表示她们负担不起看病的费用，而这一比例在全澳所有女性中仅占44%。





非营利组织Jean Hailes for Women's Health对1.4万名参与者的调查还发现，在COVID-19大流行期间，边缘化群体遭受的财务下滑率更高。





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近一半的移民和原住民及托雷斯海峡岛民女性表示，自大流行开始以来，她们的经济状况有所下降，而这一比例在全澳所有女性中仅占32%。





语言障碍被认为是健康不平等的主要原因，超过一半来自非英语背景的人无法以自己的语言获得健康信息，而在所有女性中这一比例仅为29%。





专门从事翻译服务的Ethnolink公司首席执行官科斯塔·瓦西里（Costa Vasili）说：“全国女性健康调查的结果表明，在改善澳大利亚非英语背景女性的结果方面，还有很多工作要做。”





同时，自新冠大流行开始以来，所有女性（包括年轻女性和LGBTIQ+社区成员）的心理健康普遍下降。





55%的移民女性表示自己心理健康状况在大流行期间恶化了，津巴布韦出生的达奈·查纳基拉（Danai Chanakira）就是其中一员。



这位21岁的堪培拉心理学学生在封锁期间与世隔绝，倍感孤独。





她说：“我的心理健康状况恶化的最大迹象是，我感到非常没有动力去做日常工作，比如工作和上学。”





查纳基拉说，获得医疗服务对她来说很困难。





她说：“存在很多障碍，例如语言、文化、金钱以及缺乏对现有资源的了解。”





墨尔本蒙纳士大学特纳大脑和心理健康研究所的研究员普雷纳·瓦尔马（Prerna Varma）博士说，收入差距也是一个促成因素。





她说：“到目前为止，我们看到的研究表明，移民女性在大流行期间失去了收入，或者因为照顾孩子的责任，或者因为她们不得不打零工，所以尽管她们是必不可少的劳动力，但仍然无法赚取足够的收入。”





澳大利亚民族社区委员会联合会的玛丽·安·杰罗尼莫（Mary Ann Geronimo）说，系统性障碍对移民女性来说可能特别令人窒息。





她说：“我们知道移居澳大利亚会严重影响移民女性的韧性，因为她们面临孤立和不熟悉的系统性障碍，导致健康状况较差。”





该研究发布之际，越来越多的全科医生限制患者使用批量计费（Bulk Billing）。





上个月，新州和维州政府宣布，他们将开设额外的紧急护理诊所，以应对全科医生批量计费的短缺。





在5月联邦大选前，阿尔巴尼斯承诺在全国范围内试行50个批量计费的紧急护理诊所，包括新州的13个。





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