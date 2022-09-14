【观点】全澳“用工荒”下 移民能为澳大利亚带来哪些好处？

在最近的新闻中，最重要的莫过于由联邦政府召集举行，全澳各州的州长、最大雇主们——各大上市公司的老板和工会领导共同参与的就业与技术峰会（Jobs and Skills Summit）。





就像笔者在之前的评论中所提到的，这一峰会的召开，是因为继“缺电”之后，最近澳大利亚又创下了一项新记录——48年来最严重“用工荒”正席卷澳大利亚，这一用工荒最终逼迫了澳大利亚移民政策的“大放水”。





为期两天的澳大利亚就业和技能峰会落幕当天，联邦内政部长克莱尔·奥尼尔（Clare O 'Neil）正式宣布本财年永久移民配额上限将从16万人提高至19.5万人，以填补医疗、基础设施和技术领域的紧急劳动力缺口。其中，医疗行业、关键基础设施所需技术人才、以及科技行业分别新增4700、6100和6800个配额。偏远地区签证将增加9000个至3.4万个，另外还将增加5000个技术签证，使各类企业能够担保永久雇员；州/领地担保签证数量将从1.1万个增加到3.1万个。



Advertisement

相关内容 一文盘点全澳各州州担保移民机会

可以说，在本次就业峰会上，各方对增加技术移民已经达成了基本共识，这主要是由于严重的“用工荒”所导致的。从2017年以来，澳大利亚朝野对于增加移民数量就始终非常保守，以至于技术移民的道路越走越窄。





而在传统上对于移民就比较“感冒”的工党政府，上台才半年时间，就要增加25%的年移民数量，原因还是澳大利亚“用工荒”实在过于严重了。澳大利亚统计局 (ABS) 数据显示，今年7月澳大利亚失业率从3.5%下降到3.4%，创下1974年8月以来的最低值，这意味着澳大利亚已没有足够的劳动力来填补当前的职位空缺，48年来最严重“用工荒”正席卷澳大利亚。





就各州来看，目前南澳失业率最高，为4.0%，而维州的失业率最低，只有3.1%，已经有四个州的失业率超过3.4%的平均水平。其中，在失业率最低的维州，该州政府新成立的技能管理局的一份报告表明，维州多个关键行业面临着缺人的风险。报告警告称，到2025年，这一缺口将达到37.5万人。





现阶段的情况同样不容乐观，数据显示在9月份联邦就业峰会之前，全澳劳动缺口已接近30万，其中包括6.5万名医疗、老年和残疾护理人员、9万名服务人员、4.1万名教学人员、3.4万名建筑工人以及6.4万名金融服务和信息技术（IT）的专业人士。





在这样的背景之下，唯一符合逻辑的做法就是大幅度增加技术移民，因此本次峰会第一时间奠定了澳大利亚首先大幅度放开技术移民的基调。据悉，澳大利亚各州和领地已收到了2022-2023年技术移民计划的临时提名名额分配。随着大多数州获得190类和491类签证的人数大幅增加，政府正准备增加永久移民的入境人数。比如西澳政府正削减外国劳工入境的繁文缛节，以尽快解决本地的技术劳动力短缺危机。可以说，属于技术类申请人的“春天”真的到来了。





事实上，有较高质量的技术、商业或投资移民对澳大利亚经济和社会始终可以带来正面的影响和贡献，而非一些“右翼分子”所描述的那样，这些人是来抢走澳大利亚的就业机会的。



比如，澳大利亚本地的独立智库格拉坦研究所（Grattan Institute）发布的研究报告就显示，如果在当前年度16万的总移民额度上，再增加4万名技术移民，因疫情而陷入严重赤字的联邦和州预算将在未来十年内获得380亿澳元的增长。





报告显示，技术移民可带来财政红利，因为他们一生中支付的税款超过了享受的公共服务和福利。数据显示，澳大利亚的移民平均一生对GDP的贡献为230万澳元，初级技术独立签证持有者平均贡献460万澳元。





而除了增加配额之外，处理积压的签证申请也是工党政府的当务之急。根据政府公布的数据显示，目前澳大利亚移民申请积压数量达到了96.1万份，其中56万份的申请人在海外。如果只是简单增加配额，但无法及时处理申请，同样无法纾解目前严重的劳动力缺口。





值得欣慰的是，目前澳大利亚政府所表现出的相关态度显得相对务实，已经开始投钱投人来加速审批。移民部长安德鲁·吉尔斯（Andrew ）日前宣布，联邦政府将在未来9个月投资3610万澳元，招聘500名新员工；此外，政府还增加了180名处理签证的公务员和190名正在接受培训的工作人员。





更值得玩味的是，澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）近期表示，澳大利亚移民体系需要从临时移民转向永久移民。他说：“临时移民有时被用来压低工资。你培训一个人，让他/她在这里工作几年，然后去找其他人做同样的工作。在我看来，这不仅非常低效，也是破坏劳资关系系统的部分原因。更好的做法是让人们对这个国家有一种归属感。除了原住民，我们都是移民或移民的后代。”





事实上，澳大利亚几乎是一个非常纯粹的移民国家，在其发展的历史上，经过了早期英国移民的开荒，二战前后大量欧洲移民涌入带来的额外人口红利；随后又经过了七、八十年代日本为代表的大量亚洲资金和力量的涌入，以及二十一世纪以来中国及其东南亚人口和投资的进入，每一次都为澳大利亚经济带来新的增长和活力，也为澳大利亚社会注入新鲜血液。





澳大利亚政府对于移民相对开放的心态，并能最终落实到实际行动上去，这将对澳大利亚的长期繁荣至关重要。





（本文作者魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



