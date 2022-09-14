鼎泰丰因少付工资及伪造工资记录被诉诸法庭

连锁餐饮品牌鼎泰丰的一名负责发放工资的员工称，受经理指示制作了虚假工资单，以掩盖少付员工工资的事实，法院对此进行了审理。





鼎泰丰在联邦法院面临指控，其在悉尼Chatswood和World Square的分店以及墨尔本Emporium店的运营中，总共少付了17名员工工资共计157000澳元。





公平工作调查专员署（Fair Work Ombudsman）在2020年的一项行动中发现了鼎泰丰的违规行为，被少付工资的员工包括厨师、服务员、洗碗工和餐厅经理，大多数人是来自印度尼西亚和中国的临时签证持有者，大多持有学生签证或雇主担保签证。





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公平工作调查专员署的代表律师布里格登（Victoria Brigden）告诉法庭，在2016年至2018年期间为该公司工作的发放工资的员工现在承认，他们被告知要创建两份工资单。





法院获悉，一份工资单将显示员工工作时间和工资的准确记录，而一份假的工资单则将员工标记为工作时间较短，工资较高。





布里格登女士告诉法庭：“我们认为这是为了欺骗当局。”





“无论公平工作调查专员署调查企业少付工资和遵守《公平工作法》的情况下，还是移民部门关于临时签证持有者的工作时间的严格限制要求。可能也有税务因素。”





根据《2009年公平工作法（Fair Work Act 2009）》，与伪造工资记录有关的违规行为以及少付临时雇员工资或周末及公共假日补薪的行为是严重违规的。





而鼎泰丰否认其违反了保存工资记录的相关法律，如此该公司便需要证明其没有少付员工工资。





公平工作调查专员署在2020年8月对公司的总经理汉多科（Hannah Handoko）和人力资源协调员帕米纳斯（Sinthiana Parmenas）提起了法律诉讼。



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