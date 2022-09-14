澳洲人出游十大目的地揭晓

澳大利亚统计局周二（9月13日）公布的新数据揭示了7月澳大利亚人最爱去的十大目的地，当月近97万澳人乘坐国际航班离境，比6月份增加了87630人。





新西兰是最受欢迎的出游目的地，共记录了96180人次从新西兰返回澳大利亚。





印度尼西亚和英国是第二和第三大访问地，分别有86160人次和66480人次从两国返回。





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位列前十名的国家还包括了美国、斐济、印度、新加坡、泰国、意大利和越南。





而在整个2021-2022财年，新西兰仍然是澳大利亚人海外旅行的主要目的地，共计195370人次。





澳人最主要的出行原因是“探访朋友和/或亲戚”，几乎是出行原因总量的一半。在海外的逗留时间中位数为19天。





7月抵达澳大利亚的总人数增加了351210人，达到1081610人。其中有71220名留学生抵澳，而去年同期因国门关闭仅为510人，但这一数字依然仅为疫情前的2019年7月的不到半数。





澳大利亚统计局的这些统计数据考虑到了过境旅客数量，而不是旅行确切人数。





新西兰也是澳大利亚最大的游客来源国，占今年7月所有入境游客人数的24%。





美国和英国占据了第二和第三位，分别向澳大利亚输送了27040和25340名游客。



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