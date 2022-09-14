澳洲单口喜剧演员：打破刻板印象 从自嘲开始

“我这个年纪的中国人都已经买了自己的房子——因为我们很擅长向亲戚朋友要钱。”





这是27岁的曹琬笛（Wandi Cao）的表演中的一个噱头，它引起了悉尼观众的哄堂大笑。





曹琬笛是澳大利亚一群来自不同文化和语言背景的单口喜剧演员群体中的一员，他们说他们正在用一个个笑话来反对种族主义者。





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曹琬笛参加了本月的悉尼艺穗节。



Wandi Cao is appearing at the Sydney Fringe Festival Source: SBS / Richelle Harrison Plesse 曹女士在中国长大，在澳大利亚生活了6年。她在2020年开始用普通话表演单口喜剧，但发现她的观众大多是留学生。为了扩大她的观众群，她在第二年改用英语表演。





她说，亚裔人士往往能直接听懂她的笑话，尽管澳大利亚人可能需要稍长的时间来理解笑点，但她认为这是在“指引”人们了解亚洲文化。但是，这不仅仅是关于刻板印象的问题。





“这不仅仅是关于刻板印象，而是关于这背后的故事——是什么让我们的文化与众不同......有时我开的玩笑是'好吧，你认为我很奇怪，我也认为澳大利亚人从中午12点开始喝酒很疯狂'。”





她说，利用幽默这种手段使她能够消除一些人可能存在的误解。





“作为一个亚洲人，我认为重要的是让人们（感受到）我们的存在，因为通常我们被认为是非常安静的、无辜的或全无侵略性的人——所以我认为我的喜剧将讲述一个关于我们是谁的不同故事。”



Chetan Singh, AKA Delhi Buoy, helped create the show Racist Immigrants. Source: SBS / Richelle Harrison Plesse 齐坦· 辛格（Chetan Singh），又名Delhi Buoy，在今年的RAW喜剧全国决赛中获得亚军，这是澳大利亚最大的开放式麦克风喜剧比赛。





他与同为印度裔的同行阿迪雅·高塔姆（Aditya Gautam）提出了“种族主义移民”这一概念。





辛格在他的表演中开玩笑说：“对我这种人来说，泡妞真的很难，因为显然只有当我提供沃达丰的便宜优惠时，女人才会喜欢这种口音。”





高塔姆说，唯一神圣的事情是让人们发笑，澳大利亚的观众非常愿意自嘲。





他说：“当我们取笑他们时，他们笑得最厉害，这是非常独特的。”





“来自次大陆的人不善于自嘲或听别人取笑我们。在接受对他们开玩笑方面，这里的文化要好得多。”





高塔姆说，表演单口喜剧使他感到与澳大利亚的联系更加紧密。





“在澳大利亚，作为一个移民，我一直觉得自己是个局外人，但说实话，自从我开始做喜剧，自从我们做这个表演，正如齐坦所说，我觉得我比以前被更多人聆听，我觉得与澳大利亚和其他文化的联系更紧密，因为我觉得，'好吧，这就是我'，大家都明白，大家的理解都是一致的。”





他说，所有移民都有一个不同的澳大利亚版本，这就是这个表演的特别之处。





“听到这些不同的（经历），甚至在移民群体内，我们如何以许多不同的方式体验澳大利亚，真是太迷人了。”





“我们可以在不同的事情中发现有趣之处，然后在相同的事情中发现不同的有趣之处。”



Aditya Gautam says performing stand-up has made him feel more connected to Australia. Source: SBS / Richelle Harrison Plesse 曹女士说，幽默有助于促进理解和尊重。





“我在喜剧中备受鼓舞的一件事是，我们都是人。有如此多的事情令我们不同，但也让我们相似。”





辛格说他在舞台上感到有力量。





“我觉得我对60、70、80，有时是100人说的话——我正在改变他们的生活，因为他们正在学习他们可能不知道的新东西，或者他们正在学习对事物的新观点。”





“这是人们对我的某一方面的看法，作为一个印度人或一个外国人，我可以改变这一点，改变这种观点。”





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