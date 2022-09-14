澳洲疫情病假补助发放再度延长 联邦与州或领地各担一半费用

周三，澳大利亚全国内阁召开会议，讨论本国的疫情应对措施，并决定新冠大流行病假灾难补助（Pandemic Leave Disaster Payment）将按现行额度继续发放，延至9月30日之后。





此前，新冠大流行病假灾难补助原定于2022年6月30日结束，后来政府决定延至9月30日，如今政府决定发放期限再度延长。





这项补助金于2020年首次推出，提供给因感染新冠须隔离，但无法请病假的工作者的一次性补助金。





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周三，总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）表示，只要所有州和领地都在实行新冠强制隔离期，就会继续发放这一补助。



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阿尔巴尼斯对记者说：“各地领导人基本上同意的原则是，政府要求新冠强制隔离，那么就有责任在此期间提供适当的支持。目前要求的新冠隔离期是5天，但长者护理和残疾护理等工作人员除外，这些人员仍然是（隔离）7天。”





“我们仍然认为，如果人们生病了，无论是因为新冠感染或其它健康问题，他们都不应该去工作，这一点很重要。”





全国内阁同意，此项补助的费用支出仍然延续此前的模式——即联邦和各州及领地之间各承担一半。





自新冠大流行开始以来，大流行病假灾难补助已花费纳税人逾22亿澳元。





此前政府曾表示，这项补助预算成本太高。不过，阿尔巴尼斯并不认为这项措施成本太高。





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