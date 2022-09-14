伊丽莎白二世女王去世后 英联邦将何去何从？

成立英联邦的想法出现在20世纪初，是对大英帝国势力日渐衰落和瓦解的一种回应。在进入20世纪后不久，不同的殖民地开始以不同的方式和不同的阶段从帝国获得某种程度的自治权或独立。





澳大利亚国立大学历史学教授安吉拉·沃拉科特（Angela Woollacott）解释说：“大英帝国实际上在第一次世界大战后达到了权力顶峰。”



在1920年代初，大英帝国统治了世界上大约四分之一的地区。但就在它达到权力顶峰的同时，它也开始衰落。 安吉拉·沃拉科特

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虽然南非等国家在1910年代布尔战争后断绝了与大英帝国的关系，爱尔兰也在同一时期要求实行自治，但非洲和加勒比地区的殖民地在大英帝国的殖民统治下维持了更长时间。



The Prince of Wales, the Queen, and King Charles III during the Accession Council at St James's Palace, London, where King Charles III is formally proclaimed monarch. Charles automatically became King on the death of his mother. Photo credit: Jonathan Brady/PA Wire Credit: Jonathan Brady/PA 在澳洲，殖民地在1901年澳大利亚联邦成立之前就已经实现了自治且拥有自己的议会，并于随后在1948年开始发行自己的护照。





“帝国和英联邦相互重叠......英联邦在第一次世界大战后开始出现，但几十年来，它被称为‘大英帝国和英联邦’，这反映了一个事实，即一些殖民地正在获得自治和独立，而另一些则没有，”沃拉科特说。





1947年，印度和巴基斯坦获得独立，这对大英帝国的权力及其在前殖民地事务中的政治影响力造成了严重打击。





悉尼大学高级历史讲师辛迪·麦克雷里（Cindy McCreery）博士说，鉴于英联邦的发展与大英帝国的瓦解直接相关，其真正的政治权力长期以来一直受到质疑。





“今天，它由50多个国家组成，其中大部分是共和国。然而，还有一些英联邦国家例如澳大利亚，与英国一样以英国君主为国家元首，”麦克雷里博士解释说。





加入英联邦是自愿的，成员国可以决定加入或退出。





“有一些国家离开了英联邦，还有一些国家最近才加入。但总的来说，自女王执政以来，它一直是一个相当稳定的组织，”麦克雷里博士说。





“现在英联邦的大多数成员是共和国，他们决定由一位总统在大多数情况下作为国家元首，而非英国君主。但这并不妨碍他们继续作为英联邦成员国。”



英联邦在伊丽莎白二世统治期间发生了怎样的变化？

沃拉科特教授说，许多导致英联邦衰落的事件发生在伊丽莎白二世女王1952年登基之前，因为其权力与帝国的理念有关。





然而，在某些情况下，殖民地领土的控制权被转移到了其它国家。一个例子是香港，它从1841年起就是大英帝国的殖民地和附属领土，但在1997年被移交给了中国。





“当伊丽莎白二世女王于1952年登基时，英联邦国家是一个非常重要和庞大的组织，”沃拉科特教授说。





“（英联邦）已经比以前缩水了。我不认为它现在在世界上有同样的权力或地位，即使一些活动，比如体育方面的英联邦运动会，以及文化等方面的其它活动仍在继续进行，”她说。





巴巴多斯（Barbados）是最新一个放弃对王室的依赖并在2021年11月成为一个共和国的国家。





伊丽莎白女王的去世使人们再次呼吁澳大利亚效仿此举。拥有Djabwurrung、Gunnai与Gunditjmara部落血统的绿党参议员琳达·索普（Lidia Thorpe）说，现在是国家与原住民签订条约并成为共和国的时候了。



我相信，越来越多的人不希望被另一个国家的殖民势力所支配。我们希望成为我们自己的国家，自我决定我们自己的命运。 琳达·索普，绿党参议员

麦克雷里博士说，伊丽莎白女王治下的英联邦在几十年的发展中，其国际地位长期受到质疑。





她说：“很难确定英联邦的真正权力到底是什么。事实上，这一直是对英联邦的批评之一，在过去的半个世纪里，它实际上并没有做什么。”





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