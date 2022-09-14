生活成本压力沉重 身兼数职的澳人数量创下新高

要点 6月份季度有大约90万人从事一份以上的工作

工会理事会负责人表示人们别无选择，只能身兼数职以支付账单

澳大利亚人从事副业的人数创下新高，6月份有大约90万人从事一份以上的工作。





这意味着上一季度有6.5%的工作人口从事多项工作。





澳大利亚统计局劳工统计负责人劳伦·福特（Lauren Ford）说：“这是自1994年季度系列开始以来的最高比率，且比大流行前的水平高出约0.5个百分点。”





Advertisement

澳大利亚工会理事会负责人萨莉·麦克马纳斯（Sally McManus）表示，人们别无选择，只能身兼数职以支付账单。





家庭预算因生活开支的增加而受到打击，6月份季度的整体通胀率达到6.1%。





麦克马纳斯说：“但此时我们最大企业的利润不断攀升，且劳动生产率处于十年来的最高水平。”





“这只是表明有必要更新我们的工作场所法律，以便工资能够再次上涨。”





竞争激烈的劳动力市场也反映在本季度的劳动力统计数据中，已填补的工作岗位增加了2.2%，空缺岗位增加了3.1%。





在劳动力受到新冠疫情和3月份洪灾的冲击后，本季度的工作时间也提高了2.9%。





澳洲国民银行（NAB）经济学家艾伦·奥斯特（Alan Oster）指出，较高的利率最终会开始侵蚀可支配收入，并迫使家庭控制支出。





奥斯特说：“虽然这种情况要到2022年底才可能产生影响，但对于消费者和零售业而言，2023年可能是放缓的一年。”





利率上升可能会伤害到抵押贷款持有人，但这也意味着储户最终获得了不错的利率。



当澳大利亚储备银行在5月首次开始加息时，银行通常会迅速将更高的利率转嫁给抵押贷款持有人，但更不愿意对储户这样做。





然而，RateCity研究总监萨利·廷德尔（Sally Tindall）表示，一些银行现在正积极追赶储户。





廷德尔说，由于官方现金利率上升导致抵押贷款资金成本增加，储户的存款正成为资金组合中越来越重要的一部分。





“这就是为什么最低利率的房屋贷款提供者现在主要是银行，而不是我们已经习惯的非银行贷方，”她说。





“好消息是，储户在经历了多年糟糕的回报后，又重新成为‘抢手货’，但如果他们想获得最好的利息，他们仍然需要货比三家。”





市场领头羊为储户提供高达3.60%的利率。





但廷德尔表示，一些银行仍在挑选哪些储蓄账户适用更高的利率，或者根本没有提高利率。





在9月的现金利率决定之后，四大银行都将可变抵押贷款客户的利率提高了0.50%，但澳大利亚国民银行和澳新银行还没有宣布提高其任何储蓄账户的利率。





联邦银行和西太平洋银行迄今已为部分储蓄账户提供了更高的利率，但并非其全部储蓄账户。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



