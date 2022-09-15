游客落地澳洲被关110小时且签证取消 只因未与旅伴同行？

三名印度公民于9月1日抵达珀斯机场时被澳大利亚边防局官员拘留。





这三人来自同一家庭，他们的旅游签被边防局取消并被驱逐，此后还在珀斯的一个移民拘留所里度过了将近110个小时。





其中一名男子Polachan Vareed告诉SBS Malayalam节目：“我被像罪犯一样被审问，并被拘留了五天，只因为我没有带着我的妻子。”





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“这就是这里对待游客的方式吗？”



WA Police are seen checking documents from passengers arriving from Sydney at Perth Airport, Perth, Monday, August 16, 2021. Western Australia will require arrivals from NSW to provide evidence they have had at least one vaccine dose and a negative coronavirus test from tomorrow. (AAP Image/Richard Wainwright) NO ARCHIVING Source: AAP / RICHARD WAINWRIGHT/AAPIMAGE and Supplied by Biju Pallan 当时，移民局官员通知这些人，他们的签证已被取消，因为他们没有与签证申请中提到的“所述旅行同伴（stated travel companions）”一起旅行。





边防局在发送的通知中写道：“部门系统确认，你在签证申请中所声称的你的配偶目前不在澳大利亚。”





“上述信息证实你在目前的600子类（访客）签证申请中提供了一个错误的回答。”





然而，移民局官员之后在联邦巡回法院承认，取消三人签证的决定是受“司法错误”影响。





在法院下令撤销这一决定后，Polachan Vareed和另外两名男子被释放。





法院命令中写道：“（部长的）代表在认定申请人提供了错误答案时误解了《1958年移民法》第101(b)条。”





而被告承认，没有证据表明申请人在提交申请时提供的信息，即打算和谁一起来澳大利亚，是不正确的。





联邦巡回法院已要求移民部支付这些访客的法律费用。





在回复SBS Malayalam节目询问时，边防局发言人说，由于隐私原因，内政部不对个别案件进行评论。





该发言人通过电子邮件说：“取消签证的权力有助于确保对澳大利亚社区的保护以及澳大利亚边境和签证项目的完整性。”



Three tourists from India were kept in a detention centre in Perth for almost 110 hours by the Australian Border Force for not travelling with their spouses as stated in their visa application Credit: Supplied: Biju Pallan

“我们的权利在哪里？”

Polachan Vareed、Shaju Kunjuvareed和Shibu Lonakunji是来珀斯参加一个家庭活动。





Lonakunji告诉SBS Malayalam节目：“我们在到达珀斯之前非常兴奋。”





“我的姐夫Biju Pallan邀请我们。我们是持旅游签证来参加一个家庭活动，以庆祝Biju的女儿的第一次圣餐。”





这三个人曾计划在澳期间一直与Biju Pallan住在一起。





Vareed说，没有任何签证条款要求他们与他们指定的同伴一起旅行。





“我曾在签证申请中提到我的妻子将与我一起去澳大利亚，其他两人也是如此。然而，我们的伴侣决定暂时不来。”





“签证条件中从来没有规定我们只能与我们的伴侣一起旅行。”





这三名男子和他们的伴侣在5月和6月获得了内政部发出的三年旅游签证。





由于家庭中的另一对夫妇没有获批签证，这三名女性决定留在印度。





Biju Pallan说，他从未想到这一决定会被边防局视为非法。





“这是一个家庭决定。我的两个拿到签证的姐妹都决定留在印度，因为第三个姐妹没有拿到签证。我尊重他们的决定。”



"We were excited about visiting Australia before touching down in Perth" Credit: Supplied: Biju Pallan



Vareed说，他们一通过海关就被边防局官员找上来，并在不同的房间里接受了询问。





“我们在下午五点左右到达珀斯，被审问到午夜或更晚。我们无法使用手机或获取行李，所以我不知道具体时间。”





他们说，官员们问他们是否在澳大利亚从事非法工作。





Vareed说，在翻译的帮助下，他被反复问了同样的问题。





“我告诉他们我是来参加一个家庭活动的。我提供了我所知道的所有细节。但是，他们仍然不断地问我，为什么我没有把我的妻子带在身边，我是不是在撒谎？”





Lonakunji说他也有过类似的经历。





“我从我的朋友和家人那里听到了许多关于澳大利亚的好故事。”





“我听说澳大利亚尊重人权。当我们仅仅因为伴侣不在身边而被当作罪犯时，我们的权利在哪里？”





西澳民族社区委员会主席Suresh Rajan称，这一事件表明“边防局有相当大的过度行为”。





他说：“他们所谓的'司法错误'真的很奇怪。”





“这种行为有点像对一群外国游客的刻板印象，认为他们想通过合法签证逾期居留。这也完全是在浪费纳税人的钱。”





他说，在澳大利亚拼命寻求外国游客以促进旅游业发展的时候，这样的事件让人非常失望。





邀请这三个人到澳大利亚参加家庭活动的Biju Pallan说，这对他的家人来说是一个非常紧张的时刻。





他告诉SBS Malayalam：“从星期四下午五点开始，我和我的妻子及三个孩子在珀斯机场等待。我的孩子们已经八年没有见过他们的叔叔们了，所以我们都很兴奋地欢迎他们。”





“然后我接到一个边防局官员的电话，问我们在等谁。几个小时后，三名官员出来，当着公众的面审问我。”





Pallan说，他被问及他的家庭、生意和房子，以及他拥有的车辆。





“他们想知道我如何接待来访者，带他们到处走走，以及我如何能负担得起他们的住宿。他们要求我出示我的银行账户细节，他们想看我的汽车照片。”





“我被迫在公共场所出示所有这些东西。”





他说：“这相当令人尴尬，我的女儿看到这一切就开始哭。”



Credit: supplied: Biju Pallan

“有多少人能够负担得起法律抗争？”

Pallan说，他一被告知三人签证被取消并被转移到拘留中心的决定，就决定进行合法的抗争。





“如果他们被驱逐出境，就会毁了他们的名誉。这将影响到他们的家庭。遵循了所有法律程序，他们怎么能像非法入境者一样被驱逐出境？”





然而，Pallan说，珀斯的许多移民律师都不愿意接手边防局的案子，他最后找到了墨尔本的Carina Ford，她曾在反对驱逐Biloela一家出境的法律斗争中代表这个家庭出庭。





“法律抗争是相当昂贵的，但我决定继续进行下去。”





“但有多少人能够承担这种风险？还有多少人可能因为无力承担法律抗争而被驱逐？”





他说，家人现在已经决定向政府要求赔偿。





“我们经受了巨大的压力。所有在印度的家庭成员自始至终都在哭泣。我有三天不能工作，我的生意遭受了巨大的损失——都是因为一个司法错误。难道我们不应该得到赔偿吗？”





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