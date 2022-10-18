卫生部长称政府将对Medicare欺诈行为进行调查

卫生部长马克·巴特勒表示，政府将认真对待近日有关Medicare欺诈行为的指控，尽管他认为报道声称的每年80亿澳元欺诈损失超出预期。

A man speaking.

Health Minister Mark Butler. Source: AAP / Mick Tsikas

联邦卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）说，关于每年有数十亿澳元从Medicare系统中被盗用的指控正在被认真对待。

巴特勒部长表示，在澳广（ABC）和九号台联合报道称高达80亿澳元Medicare资金被盗用之后，有关部门将对其进行调查。

媒体报道称，有些医疗从业者在从Medicare中骗钱，并对没有提供的服务进行收费——据报道有些医生向死者开具账单并伪造医疗记录。

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巴特勒部长说，虽然“Medicare系统存在欺诈”，但媒体引用的80亿澳元这一数字比他预期的要高。
A sign that reads "Medicare".
Health Minister Mark Butler has vowed claims of billions of dollars being rorted each year from the Medicare system are being taken seriously. Source: AAP / Tracey Nearmy
他在周二说：“这与曾经提供给政府的任何其它数字都不相符，包括几年前才对Medicare进行审查的国家审计署。但我正在认真对待此事。”

“作为政府，我们希望尽我们所能确保每一澳元都被明智地使用。”

巅峰医疗机构澳大利亚医学协会表示，关于Medicare欺诈的指控是对该行业的诽谤。

该协会主席史蒂夫·罗布森（Steve Robson）表示，绝大多数全科医生为他们的患者做了正确的事情，并表示80亿澳元的数字是“严重夸大的”。
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巴特勒部长表示希望查明欺诈指控背后的真相。

联邦卫生部门对欺诈行为进行的调查将包括对媒体所报道的Medicare报销和合规措施的专家审查工作进行分析。

巴特勒部长说：“（调查）对我们来说是一个及时的机会，可以彻底检查审计和合规系统的工作方式，并确保......我们的钱得到最大的价值的使用。”

“任何一宗欺诈或不当报销案件，特别是现在鉴于一般做法的危机状况，都会引起澳大利亚民众的高度关注。”

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Published 18 October 2022 at 1:04pm
Source: AAP