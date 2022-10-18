SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（10月19日）Play14:12SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13MB)Published 19 October 2022 at 9:20amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 19 October 2022 at 9:20amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS澳大利亚与新加坡就“绿色经济”达成协议；维州洪灾风险继续，墨累河水位可能今天达峰值；中共二十大对新疆的讨论引发关注；Advertisement乌克兰称俄方炮火导致扎破罗热核电站再次断电。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE抗议者据称被拉入中国领馆并遭殴打 英国警方发起调查悉尼唐人街为期五周的“霓虹灯游乐场”正式揭幕Opal读卡器周四起关闭：工会政府无限拉扯 民众又将免费乘车澳大利亚外长：不再承认西耶路撒冷为以色列首都分享Latest podcast episodes【正在行动】澳洲华人看中共二十大SBS晚新闻（2022年10月18日）【疫苗快报】专家建议民众在强制隔离取消后采取措施保护彼此免受感染为什么要进行第三阶段减税？有替代措施吗？