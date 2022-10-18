SBS早新闻（10月19日）

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Published 19 October 2022 at 9:20am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
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Published 19 October 2022 at 9:20am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
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澳大利亚与新加坡就“绿色经济”达成协议；
维州洪灾风险继续，墨累河水位可能今天达峰值；
中共二十大对新疆的讨论引发关注；
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乌克兰称俄方炮火导致扎破罗热核电站再次断电。

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