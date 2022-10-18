澳大利亚外长：不再承认西耶路撒冷为以色列首都

外交部长黄英贤（Penny Wong）宣布澳大利亚将不再承认西耶路撒冷为以色列首都。





黄英贤于周二宣布了这一消息，推翻了前总理莫里森（Scott Morrison）在2018年做出的决定。





美国于2017年正式宣布西耶路撒冷为以色列首都，并将美国大使馆从特拉维夫迁至西耶路撒冷。莫里森政府跟随时任美国总统特朗普（Donald Trump）的这一决定，于2018年宣布承认西耶路撒冷为以色列首都。





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黄英贤表示，工党仍然坚持在2018年表达的观点，即耶路撒冷仍然是巴勒斯坦领土和以色列之间必须解决的“最终地位问题”。





她说，这个问题应该作为以色列和巴勒斯坦人民之间任何和平谈判的一部分来解决。





她说：“我们致力于以负责任的方式进行国际努力，朝着公正和持久的两国解决方案的方向努力。”





“当然，澳大利亚的大使馆一直并且仍然在特拉维夫。”





黄英贤表示，莫里森的决定“与国际社会中大多数人的观点格格不入”。





“澳大利亚将永远是以色列坚定的朋友……我们不会动摇我们对以色列和澳大利亚犹太社区的支持。我们同样坚定不移地支持巴勒斯坦人民，包括人道主义支持，”她说。





这则公告是在《卫报》的一份报道发布后宣布的，该报道称外交和贸易部最近几天从其网站上删除了以下语句：“根据这一长期政策，澳大利亚于2018年12月承认西耶路撒冷为以色列首都，是以色列议会和许多以色列政府机构的所在地。”





巴勒斯坦领土和以色列都声称耶路撒冷是他们的首都。





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