香港查获欲运往澳洲的76公斤毒品 藏于变压器中 估价近一千万澳元

澳大利亚联邦警察（Australian Federal Police）调查人员正在寻找有关一批76公斤的甲基苯丙胺（冰毒的主要成分，methamphetamine）的信息。10月13日，香港海关在这批毒品运抵预定目的地悉尼之前将其截获。





香港海关接到澳大利亚联邦警察、澳大利亚边境执法局及澳大利亚内政部提供的情报后，在一批变压器中查获这批非法毒品。





这批甲基苯丙胺估价约4600万港元，合约 940万澳元。如果被运到澳大利亚，估计这批甲基苯丙胺的黑市价格将升至约6800万澳元。





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这批空运货物来自墨西哥，原计划运往悉尼西部Blacktown的一个地址。





侦缉警司蒂莫西·安德希尔（Timothy Underhill）说，澳大利亚联邦警察正与国际合作伙伴密切合作，希望查明参与从墨西哥运输毒品的人员。





安德希尔说：“此次缉获是我们的国际伙伴合作打击非法毒品跨境流动的佳例之一。”





他说：“我们正通力合作，追踪每一条线索，寻找相关人员。在澳大利亚肯定有人知道这批货物，我们非常希望和他们了解一下情况。”





他说：“任何人士如有关于该案的信息，请致电1800333000，或通过灭罪（Crime Stoppers）网站提供信息，你可以匿名报告。”





澳大利亚联邦警方的警司斯科特·曼恩（Scott Mann）表示，此次重大缉获再次强调了联合机构合作的重要性。





“这是大量的甲基苯丙胺，会在澳大利亚社会中造成重大伤害。我们只有与当地、国内和国际同行密切合作，才能取得这样的成果。”





“澳大利亚联邦警察将继续不遗余力，追捕那些试图非法进口毒品到澳大利亚的人。”





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