“不能让他们伤害到你”：华裔网球运动员韩天遇无惧网络暴力

24岁的华裔澳大利亚网球运动员韩天遇（Priscilla Hon）早已习惯社交媒体上针对她的辱骂性评论和信息。





她在2022年度过了一个艰苦的网球赛季，只在布里斯班的家中呆了七个多星期。





这位世界排名第158位的年轻女单选手表示，自己在每场比赛后都会在Instagram上收到恶意的评论，包括伤害甚至是死亡威胁。





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但她说“你不能让他们伤害到你”。





她对SBS中文说：“这样已经很多年了......我的每场比赛都会收到恶意信息或评论，我已经习惯（它们）了。”





“我们已经习惯直接删除评论而不去阅读，并适应这种事，因为已经这样很多年了。”





韩天遇说，大部分的恶评来自于对网球比赛进行在线投注的人。





“不过是因为（投注的人）在你的比赛上下了注但输了钱。”





然而，在她输掉比赛后，不仅仅是网上的喷子在辱骂她。



华裔澳大利亚网球运动员韩天遇在Instagram上发布了自己收到的网络恶评。 Source: Instagram “很明显，当你第一次收到这些信息……并阅读它们时，感觉不是很好……但从事网球运动的时间越长，你收到的信息就越多，”她说。





“你意识到你不能让它们影响到你。因为恶评是如此之多。而且这种事一直在发生，你比赛的每一周都在出现。”





“但即使你赢了比赛，有时仍然会收到恶评，因为有人赌你输，而你却赢了。所以他们赔了钱……你永远不可能让所有人满意。”



你的名气越大，情况就会越糟糕。 韩天遇

韩天遇说自己在女子巡回赛中是一个受欢迎的球员，她把这归结为她轻松随和的个性以及乐于与其他选手交朋友。





排名第一的英国女子选手艾玛·拉杜卡努（Emma Radacanu）就是韩天遇的朋友之一，而她在2021年美国公开赛上以非种子选手身份夺冠后一举成名，且随后一直是网络喷子的集火目标。





韩天遇说，拉杜卡努和许多顶级球员一样，受到了最严重的网络暴力。





她说：“基本上你的名气越大，情况就会越糟糕，因为有更多人在关注你，在你身上下注。”





“恶评只会越来越多……艾玛显然受到了很多网络暴力。但如果你去看看那些顶级球员的社交媒体账号下所有的评论，你会发现恶评到处都是、多不胜数。”



“她在社交媒体上投入的时间少了很多，因为所有这些网络暴力。这是肯定的。”





然而，在2020年创立了自己的运动鞋品牌的韩天遇说，她不能只是关闭社交账号来避免网络暴力。





“在网球界，因为它是一项个人运动，所以现在社交媒体是我们接触外界的唯一平台。”



韩天遇收到的来自网络喷子的众多恶意信息之一。 Source: Instagram

以高姿态结束2022年

对韩天遇来说，这是一个“成功”的赛季，她第一次全年都没有受伤，可以一直征战球场。





韩天遇说，自己今年参加了25场比赛，是自己参加比赛最多的一年，而这也是她2022年的目标之一。





她说：“我今年的目标是努力进入前100名......我的另一个目标是参加很多比赛，让今年成为我（职业生涯中）参加最多比赛的一年。”





“后一个目标有望实现，而我也赢得了很多比赛……所以总体来说，我对今年的成绩很满意。但我总希望能做的更好。”



华裔澳大利亚网球运动员韩天遇收到的另一条恶意信息。 Source: Instagram 韩天遇在今年1月阿德莱德国际赛上击败了两届温网冠军佩特拉·科维托娃（Petra Kvitová），为今年开了个好头；之后又取得了一些重大赛事的好成绩，包括在以色列和英国举办的国际网球总会（ITF）赛事冠军。





而韩天遇本赛季的高潮将是作为代表澳大利亚在苏格兰参加即将举行的比利·简·金杯（Billie Jean King Cup）决赛，与世界排名第34位的艾拉·汤姆贾诺维奇（Ajla Tomljanovic）共同组成五人国家队。





“我很激动。网球运动很少有团体赛事，所以这几周真的很特别，”她说。



Priscilla Hon in her first round singles match against Marketa Vondrousova of Czech Republic on day two of the 2022 Australian Open. Source: Getty “没有什么比代表国家出战更棒的了。”





澳大利亚队队长艾丽西亚·莫利克（Alicia Molik）表示，韩天遇将作为国家队的二号单打选手，因为她在巡回赛中全年表现稳定，并夺得了两个ITF冠军。



期待返港探亲

韩天遇说，在香港本月放宽了新冠隔离措施后，她很高兴终于能够回“她的第二故乡”看一看。





她说：“我爱香港……我将在11月底回去看望我的祖母、阿姨和叔叔——自从新冠疫情爆发以来，我就再也没有见过他们了。”





“我一得知边境政策有所松动，就开始查看航班，看看我什么时候可以去。所以一旦我的赛季结束，我会飞回去看望家人们。”





“我（在香港）一直拥有最美好的回忆，那里有最美味的食物……我爱这里的人。所以我就是喜欢香港，我迫不及待地想回去了。”





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