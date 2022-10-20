新预算案公布在即 澳大利亚移民政策或有哪些变化？

阿尔巴尼斯政府已提高了澳大利亚永久移民的年度名额，但下周预算案即将披露的更多变化将是许多有意移民澳大利亚的人士所迫切关注的。



迄今为止，我们了解哪些？

上一届莫里森政府在四年内将内政部的移民计划资金削减了8.75亿澳元，同时将技术签证和家庭签证的名额保持在16万以内。此后，签证处理出现延误的情况，澳大利亚企业抱怨无法雇用到足够的具有合适技能的人士。





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在9月的就业与技能峰会上，阿尔巴尼斯政府承诺加快签证处理时间，并宣布额外提供3610万澳元，雇用多达500人，为期九个月，以帮助解决处理延迟的问题。





移民部长安德鲁·贾尔斯（Andrew Giles）在峰会上说，工党在5月胜选时，有近100万份签证等待处理。此后，临时技术签证的中位处理时长从5月的53天降至7月的42天。



Home Affairs Minister Clare O’Neil and Immigration Minister Andrew Giles at the Jobs and Skills Summit on September 2. Source: AAP / Mick Tsikas 在10月14日的一份声明中，贾尔斯说，该部门目前已处理了200多万份申请，但仍有大约87.2万份积压的申请，这是因为在COVID-19大流行期间边境对国际旅客关闭，而在边境开放后需求急剧上升。





贾尔斯说：“澳大利亚正在......经历着签证申请的快速反弹。”





“自2022年6月1日以来，我们收到了近222万份新申请，而2021年同期为近49.5万份。”





贾尔斯说，内政部已经增加了260名工作人员，以支持签证处理，在未来几周和几个月内，还将招聘和培训更多的工作人员。



联邦预算案如何影响签证？

目前还不清楚政府是否计划在今年的预算案中向内政部投入更多资金，以恢复前莫里森政府时期所削减的8.75亿澳元资金。





国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）将于10月25日公布2022-23年10月预算。





前移民部秘书长阿布·里兹维（Abul Rizvi）说，政府需要为内政部提供比已经承诺的3610万澳元更多的资金，以应付其工作量。但他说，新政府是否会完全扭转8.75亿澳元的削减，将取决于当初这样做的原因。



The Department of Home Affairs' budget was cut by the previous Morrison government. Source: AAP / JAMES ROSS 里兹维说：“有些理由可能是相当合理的，所以你不会想扭转它们。但显然，当你在签证系统中看到现今的大规模僵局时，任何削减都将是一场灾难。”





里兹维说，钱只是问题的一部分，其他问题也在过去十年中发展，这包括签证流程的设计，他说签证流程变得更加官僚化。





里兹维说：“还有一个问题，即该部门的文化已经发生了根本性的改变，这影响了签证的处理方式。”





“决策者最终会因为一些非常琐碎的原因而拒签。”





阿尔巴尼斯政府已经宣布对移民系统进行全面审查，以指导未来的改革，重点是生产力、担保机会和具有国际竞争力的签证流程，预计在2023年2月底前会出具一份报告。





政府还提出了提高临时技术移民收入门槛的计划，目前年薪门槛为53900澳元，但政府认为门槛过低，目前所有全职工作中超过八成的职位年薪都高于这个门槛。



会公布更多签证吗？

政府已经将永久移民的配额从16万增加到19.5万，这包括为技术移民和家庭团聚移民提供的签证。





里兹维说，如果看到任何进一步的签证名额增加，他都会感到惊讶，但本次预算案可能会透露每个类别的签证数量的明细。





同时，作为人道主义计划的一部分，关于向难民提供多少签证的决定还没有宣布。



Jim Chalmers will deliver the October Budget on 25 October. Source: AAP / Mick Tsikas 工党在选举中承诺废除临时庇护签证，并将那些被认定为合法难民的人转为永久签证。





里兹维说，他预计这将要求他们被算作人道主义计划的一部分，可能需要增该类别的签证名额。





在2022-23年财年，人道主义计划的签证名额为13750个，并在四年内为阿富汗难民提供额外的16500个名额。





（本文将待更多信息发布后进行更新。）





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