全球互联网自由度排名：澳洲居前十 中国连续八年垫底

非政府组织“自由之家（Freedom House）” 于10月18日公布了《2022年网络自由报告》，报告指出，全球互联网自由度连续12年下降，中国连续第八年成为全球网络环境最差的国家。





报告前三名分别为冰岛（95分）、爱沙尼亚（93分）和哥斯达黎加（88分）。澳大利亚以76分与美国、法国并列第十。



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报告中概述，在报告期内，澳大利亚的互联网自由度仍然相对强劲，信息和通信技术（ICT）基础设施非常发达，上网费用实惠，且可广泛使用。政府不限制互联网或移动连接，也不封锁网上的政治或社会内容。然而，法律方面的发展——包括《网络安全法（Online Safety Act）》的通过和一系列有利于加强监控和破坏加密的修正案——缩小了在网络上自由表达的空间。





中国今年的网络自由度为10分，也是连续第八年垫底。报告中说，在北京冬奥会期间以及网球明星彭帅指控中国共产党高级官员张高丽性侵后，审查力度有所加强。中国政府持续加强对其国内蓬勃发展的科技领域的控制，包括通过新的规则，要求平台使用其算法系统来宣传中国共产党的意识形态。



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台湾以79分排名全球第五，为亚洲最佳。报告中说，台湾的信息环境的特点是可负担的互联网访问、多样化的内容以及鲜少网站封锁或关闭的情况。独立的司法机构保护着言论自由，而来自民间、技术部门和政府已采取了创新行动，以抵制来自中国的虚假信息的影响。然而，对网上行为的刑事起诉和对监控力度是否得当的担忧都威胁着台湾的互联网自由。





美国与澳大利亚并列第十，美国的互联网自由度六年来首次出现小幅改善。





这份报告共涵盖了全球70个国家和地区，其中17国被评为自由、32国部分自由，另有21国是网络不自由国家。





今年有26个国家的互联网自由度有所提高，创下了历史记录，而俄罗斯、缅甸、苏丹和利比亚的互联网自由度下降幅度最大，在俄罗斯军队入侵乌克兰之后，克里姆林宫大大加强了其持续的压制国内异议的努力。





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