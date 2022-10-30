一旅客未申报试图带六公斤肉进入澳洲 被取消签证和驱逐出境

一名男子试图在行李中携带六公斤肉进入澳大利亚，随后其签证被取消，遭罚2664澳元以及驱逐出境。





当局表示，此男的违规行为可能会对澳大利亚的农业造成“巨大损害”。





上周，澳大利亚生物安全官员在珀斯机场进行检查时，在该男子的行李中发现了约3.1公斤的鸭子、1.4公斤的仁当牛肉（beef rendang）、超过500克冷冻牛肉和近900克鸡肉。这些肉类有携带口蹄疫和非洲猪瘟的风险。



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而这名男子在入境旅客卡上声明，他没有携带任何肉类、家禽或其它食物。





内政部长克莱尔·奥尼尔（Clare O'Neil）说，在发现这一情况后，澳大利亚边境执法局取消了这名男子的签证。





上个月，澳大利亚联邦政府出台了更严厉的处罚措施。有的国家出现了高传染性口蹄疫。口蹄疫对澳大利亚的农业构成重大风险。对来自当地的肉类，当局禁止将其带入澳大利亚。



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澳大利亚农业、渔业和林业部长默里·瓦特（Murray Watt）说：“这是一起非常严重的违规行为，这名旅行者受到我们所能采取的最严厉的处罚。”





“生物安全官员和边境执法局在边境的行动再次保护了澳大利亚社区和我们的农业，令其免受生物安全风险，这些风险有可能造成巨大的损害。”





“严格执行边境措施确保了强有力的生物安全体系，能够保护我们作为安全、健康、高质食品领先供应者的国际贸易声誉。”





他补充说，在旅客申报之后，当局会将任何获许带入澳大利亚的食物退给旅客。





奥尼尔说：“这就是为何要立法取消任何严重违反生物安全规定或多次违反生物安全法的旅客的签证。”





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