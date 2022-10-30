一名澳大利亚人在韩国踩踏事件中丧生

据报道，一名澳大利亚人在韩国发生的致命踩踏事件中丧生。





在庆祝万圣节的大批人群涌入首都首尔的一个夜总会地区的小巷后，踩踏事件至少造成153人死亡。





外交和贸易部的一位发言人称，澳大利亚驻首尔大使馆已经接到该人的死亡通知，领事官员正在为死者在澳大利亚的家人提供协助。





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澳大利亚人内森·塔维尼蒂（Nathan Taverniti）在首尔目睹了这场悲剧。





“有那么多人，我不得不转过身来，我告诉人群，你们不能走这条路，人们正在死亡，因为我已经知道了情况有多糟，人们是如此粗鲁。我不得不告诉他们，你们不能走这条路……紧急服务部门花了很长时间才赶到。”





联邦部长托尼·伯克（Tony Burke）在接受九号网（Nine Network）采访时称，澳大利亚对所有家庭都表示同情。





"得知这起事件，令人不寒而栗。我们在那里的大使馆官员是非常专业的，他们将努力工作，目前正在联系。韩国政府仍在处理细节问题，正如所说的那样，我们目前看到的死亡人数，似乎不可避免地可能会上升。”





担心亲人安危的澳大利亚人可以拨打1300 555 135， 致电澳大利亚外交与贸易部的领事应急中心。海外人士可以拨打+61 2 6261 3305。







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